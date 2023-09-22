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    • «Сассуоло» – «Ювентус»: прогноз на матч 5 тура Серии А, 23 сентября

    «Сассуоло» – «Ювентус»: прогноз на матч 5 тура Серии А, 23 сентября

    В субботу, 23 сентября, состоится матч «Сассуоло» – «Ювентус». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

    «Сассуоло»

    Команда невыразительно стартовала в новом розыгрыше чемпионата Италии. В стартовых четырех турах удалось победить лишь один раз, остальные три матча были проиграны. Команда забила 5 и пропустила 9 мячей. В активе «Сассуоло» только три очка, и команду от зоны вылета отделяет только один балл.

    «Ювентус»

    Туринцы с 10 баллами идут на втором месте, отставая от лидирующего «Интера» только на два очка. Команда еще не проигрывала в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. В активе «старой синьоры» три победы и одна ничья. С забитыми голами все в порядке – девять мячей, а с пропущенными еще лучше – только два гола, что, к слову, один из лучших показателей лиги.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 23 матча, в которых «Сассуоло» только три раза смог обыграть туринцев. «Ювентус» же 16 раз праздновал победу.

    Наш прогноз на игру

    На наш взгляд, исход этой встречи очевиден. «Ювентус» пребывает в хорошей игровой форме, и, к тому же, команда Аллегри наверняка продемонстрирует свой класс. «Сассуоло» же остается уповать только на недонастрой соперника. Наш прогноз – победа «Ювентуса» (2.01).

    Источник: Бомбардир

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