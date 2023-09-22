В субботу, 23 сентября, состоится матч «Барселона» – «Сельта». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Барселона»

Каталонцы с 13 баллами идут на втором месте в чемпионате Испании. Команда на два балла отстает от лидирующего «Реала», и, в целом, демонстрирует неплохую игровую форму – в Примере «блаугранас» не потерпели ни одного поражения, одержав четыре победы, и один раз сыграв вничью. Что касается игры в атаке, то «Барса» наколотила 13 мячей – лучший результат в лиге, и пропустила только 4 гола.

«Сельта»

Команда пока не может порадовать фанатов хорошими результатами. В пяти сыгранных турах Примеры «Сельта» набрала только 4 очка и идет на 16 месте в турнирной таблице. Команда не может похвастать хорошей результативностью – только 4 забитых мяча, но и в обороне не все в порядке – 7 пропущенных голов. Да, это не худшие показатели лиги, но вряд ли болельщиков устраивает подобная статистика.

«Сельта» в чемпионате страны одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

Факты

История противостояния команд насчитывает солидные 130 очных матчей. «Барса» побеждала в 71 из них, а в 28 играх успех праздновали футболисты «Сельты».

Наш прогноз на игру

Мы считаем, что у «Сельты» нет шансов набрать очки в игре с «Барселоной». Каталонцы должны без особых проблем выигрывать одного из середняков лиги. Наш прогноз – победа «Барселоны» (1.28), ТБ 2.5(1.50).