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    Филимонов прокомментировал скандальное заявление Карпина

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов отреагировал на резонансное высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    Тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ после матча с Катаром (1:1).

    «Если игрок уезжает из России, он не перестает быть кандидатом в сборную. Карпин сказал то, что сказал бы любой тренер сборной команды. Все логично.

    Ему выгоднее, чтобы российские футболисты играли в Европе. Там выше уровень сопротивления, выше конкуренция. Там игроки станут расти. Тренеру сборной нет разницы, где играет футболист. Главное – чтобы он был сильным», – сказал Филимонов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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