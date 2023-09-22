Филимонов прокомментировал скандальное заявление Карпина

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов отреагировал на резонансное высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ после матча с Катаром (1:1).

«Если игрок уезжает из России, он не перестает быть кандидатом в сборную. Карпин сказал то, что сказал бы любой тренер сборной команды. Все логично.

Ему выгоднее, чтобы российские футболисты играли в Европе. Там выше уровень сопротивления, выше конкуренция. Там игроки станут расти. Тренеру сборной нет разницы, где играет футболист. Главное – чтобы он был сильным», – сказал Филимонов.