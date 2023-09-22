Ивич назвал лучшего вратаря России: это не Акинфеев

Главный тренер «Краснодара» серб Владимир Ивич рассказал, кого считает лучшим вратарем РПЛ.

«Я его [Матвея Сафонова] тренер. Конечно, я буду считать его вместе с Агкацевым лучшими вратарями в России.

Может, я не слишком объективен, но, мне кажется, это вполне реалистичная точка зрения, – сказал Ивич.

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

За главную команду он провел 153 матча и пропустил 184 гола.

Рыночная стоимость футболиста – 16 млн евро.

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