Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Черчесов рассказал, чем займется после завершения тренерской карьеры

    Черчесов рассказал, чем займется после завершения тренерской карьеры

    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал о своем будущем вне профессионального футбола.

    – Вам самому интересна медийная активность сейчас, когда у вас больше свободного времени? Может, экспертом у нас на программах?

    – Это сложная работа для меня, потому что, хочешь не хочешь, сам того не замечая, ты будешь переходить на своих коллег и начнешь умничать. Того заменил, а этого не так поменял…

    Это я не люблю. Я действующий тренер. Закончу карьеру – стану экспертом и тогда буду этим заниматься.

    Еще раз повторяю, я не то что завидую, но восхищаюсь экспертом Андреем Тихоновым, который, никого не задевая, грамотно работает. Я бы, наверное, так не смог, потому что, видя что‑то не то на поле, ты все равно перейдешь границу, перешагнешь и будешь задевать коллегу, а я это сильно не люблю.

    Поэтому вы занимайтесь своим делом, я буду заниматься своим. Вот так – пришел, поговорили, можно сказать, об абстрактных вещах. Никого не обсуждать, не задевать, потому что это такое дело! Старая школа, одним словом!

    • Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».
    • Российскую сборную он тренировал с 2016 по 2021 год.

    Новости по теме
    «Как можно грузину на осетина обижаться?»: Черчесов – о Джикии
    Черчесов оценил скандальное заявление Карпина
    Черчесов – Дзюбе: «Буду тебя тренировать – ты своими шоу заниматься не будешь!» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 