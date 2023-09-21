Черчесов рассказал, чем займется после завершения тренерской карьеры

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал о своем будущем вне профессионального футбола.

– Вам самому интересна медийная активность сейчас, когда у вас больше свободного времени? Может, экспертом у нас на программах?

– Это сложная работа для меня, потому что, хочешь не хочешь, сам того не замечая, ты будешь переходить на своих коллег и начнешь умничать. Того заменил, а этого не так поменял…

Это я не люблю. Я действующий тренер. Закончу карьеру – стану экспертом и тогда буду этим заниматься.

Еще раз повторяю, я не то что завидую, но восхищаюсь экспертом Андреем Тихоновым, который, никого не задевая, грамотно работает. Я бы, наверное, так не смог, потому что, видя что‑то не то на поле, ты все равно перейдешь границу, перешагнешь и будешь задевать коллегу, а я это сильно не люблю.

Поэтому вы занимайтесь своим делом, я буду заниматься своим. Вот так – пришел, поговорили, можно сказать, об абстрактных вещах. Никого не обсуждать, не задевать, потому что это такое дело! Старая школа, одним словом!