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    • «Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023

    «Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Генк» – «Фиорентина», 1 тур группового этапа Лиги конференций на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023, в 19:45 по московскому времени.

    Предполагаемые составы на матч:

    «Генк»: Вандевордт, Кайембе, Садик, Куэста, Муньос, Хейнен, Галарза, Ойен, эль-Ханнус, Фадера, Зекири.

    Главный тренер: Вутер Вранкен

    «Фиорентина»: Терраччано, Додо, Миленкович, Мартинес, Бираги, Дункан, Мандрагора, Гонсалес, Соттил, Брекало, Нзола.

    Главный тренер: Винченцо Итальяно

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Генк» – «Фиорентина»

    Прямую трансляцию матча покажет «Матч! Футбол 3». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: «Бомбардир»

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