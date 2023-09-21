Смотреть прямую трансляцию матча «Генк» – «Фиорентина», 1 тур группового этапа Лиги конференций на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023, в 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Генк»: Вандевордт, Маккензи, Садик, Муньос, Артега, Ойен, Хейнен, эль-Ханнус, Галарза, Фадера, Закири.

Главный тренер: Вутер Вранкен

«Фиорентина»: Кристинсен, Раньери, Миленкович, Кайоде, Бираги, Дункан, Артур, Мандрагора, Соттил, Бельтран, Гонсалес.

Главный тренер: Винченцо Итальяно

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Генк» – «Фиорентина»

Прямую трансляцию матча покажет «Матч! Футбол 3». Игру также будет транслировать «Фонбет».