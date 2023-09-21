Смотреть прямую трансляцию матча «Генк» – «Фиорентина», 1 тур группового этапа Лиги конференций на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023, в 19:45 по московскому времени.

Предполагаемые составы на матч:

«Генк»: Вандевордт, Кайембе, Садик, Куэста, Муньос, Хейнен, Галарза, Ойен, эль-Ханнус, Фадера, Зекири.

Главный тренер: Вутер Вранкен

«Фиорентина»: Терраччано, Додо, Миленкович, Мартинес, Бираги, Дункан, Мандрагора, Гонсалес, Соттил, Брекало, Нзола.

Главный тренер: Винченцо Итальяно

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Генк» – «Фиорентина»

Прямую трансляцию матча покажет «Матч! Футбол 3». Игру также будет транслировать «Фонбет».