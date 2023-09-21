В четверг, 21 сентября, состоится матч ЛАСК – «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 19:45 по московскому времени.

ЛАСК

Австрийский клуб идет третьим в своем национальном первенстве. В активе команды 14 очков, набранные в семи матчах. Отставание от лидирующего «Ред Булла» составляет пять баллов. Лучший бомбардир команды – Роберт Жуль. Он наколотил пять голов в десяти матчах.

В последних пяти матчах ЛАСК выиграл четыре встречи, а в одном матче сыграл вничью.

«Ливерпуль»

«Красные» с 13 баллами идут на третьем месте в АПЛ. Команда провела пять матчей и на два балла отстает от лидирующего «Манчестер Сити». Отметим, что в последних пяти матчах подопечные Юргена Клоппа одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

Факты

Команды ранее не встречались друг с другом. Это будет первый очный поединок ЛАСКа и «Ливерпуля».

Наш прогноз на игру

На наш взгляд, в этом матче все очевидно – мерсисайдцы должны уверенно набирать три очка в игре с австрийцами. Наш прогноз – победа «Ливерпуля»(1.29),ТБ2.5(1.42).