Бербатов: «На «МЮ» в матче с «Брайтоном» было больно смотреть, команда в кризисе»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов констатировал кризис команды.

«Судя по результатам и выступлениям на поле, думаю, «МЮ» находится в кризисе. Некоторые говорят, что вся эта ситуация началась с владельцев, потому что именно они заложили основы для цикла неудач. Кто-то думает, что всe зависит только от того, что происходит на поле, от тренерских решений или от игроков. Хотя, на мой взгляд, действия руководства тоже влияют на клуб.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» продолжает спать на поле. Мы все это видели в матче с «Брайтоном» (1:3). «Юнайтед» полностью переиграли и перехитрили, они заслуживали поражения. «Брайтон» переиграл «МЮ» на «Олд Траффорд» по всем статьям. На это было больно смотреть», – цитирует болгарина «Чемпионат» со ссылкой на Betfair.