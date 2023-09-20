Канчельскис призвал российских игроков «собирать чемоданы» и уезжать в Европу

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что современных российским игрокам следует уезжать заграницу.

«Я уже десять лет говорю, что российским футболистам надо уезжать в Европу. И буду продолжать говорить. Если есть предложение, переходите туда! Нашим футболистам надо развиваться, вы же понимаете, какой сейчас уровень чемпионата России.

Если есть предложение из Европы, пользуйтесь шансом – собирайте чемоданы и на вокзал! Европейские клубы интересуются избранными российскими футболистами, не всем это дано. Кто предложения не получит, будет продолжать играть в России», – сказал Канчельскис.

В сезоне топ-5 лиг Европы выступают 4 россиянина: