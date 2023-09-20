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    • Канчельскис призвал российских игроков «собирать чемоданы» и уезжать в Европу

    Канчельскис призвал российских игроков «собирать чемоданы» и уезжать в Европу

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что современных российским игрокам следует уезжать заграницу.

    «Я уже десять лет говорю, что российским футболистам надо уезжать в Европу. И буду продолжать говорить. Если есть предложение, переходите туда! Нашим футболистам надо развиваться, вы же понимаете, какой сейчас уровень чемпионата России.

    Если есть предложение из Европы, пользуйтесь шансом – собирайте чемоданы и на вокзал! Европейские клубы интересуются избранными российскими футболистами, не всем это дано. Кто предложения не получит, будет продолжать играть в России», – сказал Канчельскис.

    В сезоне топ-5 лиг Европы выступают 4 россиянина:

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.09.2023 22:47
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