Гурцкая – о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Про «Спартак» тоже кричали гадости, когда он выигрывал»

Тимур Гурцкая, агент и блогер, высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

«Если бы «Спартак» побеждал столько раз подряд, про него тоже так кричали бы. Кричали бы гадости в сторону «Спартака», как это и было в 90-е годы. Лично слышал на стадионе ЦСКА или «Динамо».

Кричали, что «Спартак» все купил. Потом про ЦСКА кричали, что Евгений Гинер все купил. Это нормально», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.