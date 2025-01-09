Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Гурцкая – о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Про «Спартак» тоже кричали гадости, когда он выигрывал»

    Гурцкая – о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Про «Спартак» тоже кричали гадости, когда он выигрывал»

    Тимур Гурцкая, агент и блогер, высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

    «Если бы «Спартак» побеждал столько раз подряд, про него тоже так кричали бы. Кричали бы гадости в сторону «Спартака», как это и было в 90-е годы. Лично слышал на стадионе ЦСКА или «Динамо».

    Кричали, что «Спартак» все купил. Потом про ЦСКА кричали, что Евгений Гинер все купил. Это нормально», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ.
    • Команда сейчас делит лидерство в РПЛ.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

    Новости по теме
    Гурцкая объяснил, почему фанаты кричат «Зенит» – позор российского футбола» 12
    Гурцкая высказался о вероятной продаже форварда «Спартака» Угальде 11
    Гурцкая оценил заявление Аршавина о желании стать президентом «Зенита» 6
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:09
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1736414161
    Гурцкая (позор Бомбардира) врет, как дышит. Не было такого в 90-е(((
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1736417290
    Так и было! Но Спартак до сих пор покупает все, до вратарей и защитников уже дошли позорники
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 