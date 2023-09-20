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Сульшер назвал ошибкой возвращение Роналду в «МЮ»

20 сентября 2023, 13:54
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Экс-тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер считает, что решение подписать нападающего Криштиану Роналду в 2021 году было ошибкой.

– В сентябре 2021 года мы были на первом месте в лиге, пришел Криштиану Роналду, а также присоединились Рафаэль Варан и Джейдон Санчо. И мы стали сильнее, подписав этих игроков.

Речь шла о том, чтобы сделать следующий шаг к борьбе за титул. И, к сожалению, из этого просто ничего не вышло.

– Среди болельщиков и некоторых СМИ бытует мнение, что Роналду разрушил вашу команду, что Эд Вудворд купил его из тщеславия. Какова правда о его приезде и каково было работать с ним?

– Это было решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были принять его, но оно оказалось ошибочным.

  • Роналду в интервью в ноябре 2022 года раскритиковал «МЮ», тренера Эрика тен Хага и других.
  • После этого с ним расторгли контракт.
  • Роналду играет за «Аль-Наср».

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (1)
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петр1975
1695292521
Сульшер не умение Мега игрока встроить в команду говорит об уровне тренера
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