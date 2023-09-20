Сульшер назвал ошибкой возвращение Роналду в «МЮ»

Экс-тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер считает, что решение подписать нападающего Криштиану Роналду в 2021 году было ошибкой.

– В сентябре 2021 года мы были на первом месте в лиге, пришел Криштиану Роналду, а также присоединились Рафаэль Варан и Джейдон Санчо. И мы стали сильнее, подписав этих игроков.

Речь шла о том, чтобы сделать следующий шаг к борьбе за титул. И, к сожалению, из этого просто ничего не вышло.

– Среди болельщиков и некоторых СМИ бытует мнение, что Роналду разрушил вашу команду, что Эд Вудворд купил его из тщеславия. Какова правда о его приезде и каково было работать с ним?

– Это было решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были принять его, но оно оказалось ошибочным.