Абаскаль назвал лучшего игрока чемпионата России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль похвалил нападающего московского клуба Квинси Промеса.
- Промес вышел на замену в кубковом матче с «Пари НН» (3:0).
- Голландец забил гол и отдал ассист.
– Промес – лучший игрок в России?
– Для меня – однозначно да. Но нужно отметить и всю команду, которая ему помогает. В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал.
Квинси добился этих высот благодаря профессионализму, отношению к делу и качествам. Он спокойно может прибавить. Это действительно хороший игрок.
Источник: «Матч ТВ»