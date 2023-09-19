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    Абаскаль назвал лучшего игрока чемпионата России

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль похвалил нападающего московского клуба Квинси Промеса.

    • Промес вышел на замену в кубковом матче с «Пари НН» (3:0).
    • Голландец забил гол и отдал ассист.

    – Промес – лучший игрок в России?

    – Для меня – однозначно да. Но нужно отметить и всю команду, которая ему помогает. В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал.

    Квинси добился этих высот благодаря профессионализму, отношению к делу и качествам. Он спокойно может прибавить. Это действительно хороший игрок.

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    Источник: «Матч ТВ»

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