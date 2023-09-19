Абаскаль назвал лучшего игрока чемпионата России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль похвалил нападающего московского клуба Квинси Промеса.

Промес вышел на замену в кубковом матче с «Пари НН» (3:0).

Голландец забил гол и отдал ассист.

– Промес – лучший игрок в России?

– Для меня – однозначно да. Но нужно отметить и всю команду, которая ему помогает. В моей карьере это один из лучших футболистов, с кем я работал.

Квинси добился этих высот благодаря профессионализму, отношению к делу и качествам. Он спокойно может прибавить. Это действительно хороший игрок.