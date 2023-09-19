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    • «Шахтер» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023

    «Шахтер» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча между Донецким «Шахтером» и «Порту», 1 тур группового этапа Лиги Чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023 в 22:00 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Шахтер»: Ризнык, Азаров, Конопля, Козик, Ракицкий, Степаненко, Судаков, Зубков, Крыськив, Сикан, Кащук.

    Главный тренер: Патрик ван Леувен

    «Порту»: Кошта, Кардосо, Пепе, Венделл, Мариу, Эуштакиу, Галено, Гонсалес, Франко, Наварро, Тареми.

    Главный тренер: Сержиу Консейсау

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шахтер»«Порту»

    Шахтер-Порту смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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