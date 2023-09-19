Смотреть прямую трансляцию матча между Донецким «Шахтером» и «Порту», 1 тур группового этапа Лиги Чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023 в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Конопля, Козик, Ракицкий, Степаненко, Судаков, Зубков, Крыськив, Сикан, Кащук.

Главный тренер: Патрик ван Леувен

«Порту»: Кошта, Кардосо, Пепе, Венделл, Мариу, Эуштакиу, Галено, Гонсалес, Франко, Наварро, Тареми.

Главный тренер: Сержиу Консейсау

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шахтер» – «Порту»