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    • «Шахтер» – «Порту»: прогноз на матч 1 тура Лиги Чемпионов, 19 сентября

    «Шахтер» – «Порту»: прогноз на матч 1 тура Лиги Чемпионов, 19 сентября

    В воскресенье, 19 сентября, «Шахтер» сыграет с «Порту». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

    «Шахтер»

    «Горняки» довольно бодро начали сезон. В последних пяти играх «Шахтер» выиграл четыре встречи, и в одном поединке сыграл вничью. Команда лидирует в чемпионате Украины и входит в число главных претендентов на победу в национальном первенстве.

    «Порту»

    Португальцы тоже демонстрируют неплохую игровую форму. Команда в пяти последних встречах одержала четыре победы, и один раз сыграла вничью. Отметим, что «Порту» идет вторым в чемпионате Португалии, уступая «Бенфике» два балла.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает шесть матчей, в которых трижды побеждал «Порту». Еще четыре игры закончились ничьей.

    Наш прогноз на игру

    Вероятно, «Порту» сумеет переиграть соперника, и заберет три очка в свою копилку. Наш прогноз – победа «Порту» (1.68).

    Источник: Бомбардир

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