Во вторник, 19 сентября, «Шахтер» сыграет с «Порту». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.
«Шахтер»
«Горняки» довольно бодро начали сезон. В последних пяти играх «Шахтер» выиграл четыре встречи, и в одном поединке сыграл вничью. Команда лидирует в чемпионате Украины и входит в число главных претендентов на победу в национальном первенстве.
«Порту»
Португальцы тоже демонстрируют неплохую игровую форму. Команда в пяти последних встречах одержала четыре победы, и один раз сыграла вничью. Отметим, что «Порту» идет вторым в чемпионате Португалии, уступая «Бенфике» два балла.
Факты
История противостояния команд насчитывает шесть матчей, в которых трижды побеждал «Порту». Еще четыре игры закончились ничьей.
Наш прогноз на игру
Вероятно, «Порту» сумеет переиграть соперника, и заберет три очка в свою копилку. Наш прогноз – победа «Порту» (1.68).