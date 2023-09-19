Во вторник, 19 сентября, «Шахтер» сыграет с «Порту». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Шахтер»

«Горняки» довольно бодро начали сезон. В последних пяти играх «Шахтер» выиграл четыре встречи, и в одном поединке сыграл вничью. Команда лидирует в чемпионате Украины и входит в число главных претендентов на победу в национальном первенстве.

«Порту»

Португальцы тоже демонстрируют неплохую игровую форму. Команда в пяти последних встречах одержала четыре победы, и один раз сыграла вничью. Отметим, что «Порту» идет вторым в чемпионате Португалии, уступая «Бенфике» два балла.

Факты

История противостояния команд насчитывает шесть матчей, в которых трижды побеждал «Порту». Еще четыре игры закончились ничьей.

Наш прогноз на игру

Вероятно, «Порту» сумеет переиграть соперника, и заберет три очка в свою копилку. Наш прогноз – победа «Порту» (1.68).