Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» – «Боруссия Дортмунд», 1 тур группового этапа Лиги Чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Предполагаемые стартовые составы на матч:

«ПСЖ»: Доннарума, Эрнандес, Шкриньяр, Данилу, Хакими, Витинья, Солер, Заир-Эмери, Мбаппе, Рамуш, Дембеле.

Главный тренер: Луис Энрике

«Боруссия Дортмунд»: Кобель, Вольф, Хуммельс, Рюйерсон, Шлоттербек, Джан, Забитцер, Брандт, Адейеме, Аллер, Мален.

Главный тренер: Терзич Эдин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «ПСЖ» – «Боруссия Дортмунд»