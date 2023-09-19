Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» – «Боруссия Дортмунд», 1 тур группового этапа Лиги Чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«ПСЖ»: Доннарума, Маркиньос, Хакими, Эрнандес, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Заир-Эмри, Дембеле, Коло-Муани, Мбаппе.

Главный тренер: Луис Энрике

«Боруссия Дортмунд»: Кобель, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле, Вольф, Забитцер, Джан, Рюэрсон, Брандт, Мален, Адейеми.

Главный тренер: Терзич Эдин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «ПСЖ» – «Боруссия Дортмунд»