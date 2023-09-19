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    • «ПСЖ» – «Боруссия Дортмунд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023

    «ПСЖ» – «Боруссия Дортмунд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» – «Боруссия Дортмунд», 1 тур группового этапа Лиги Чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «ПСЖ»: Доннарума, Эрнандес, Шкриньяр, Данилу, Хакими, Витинья, Солер, Заир-Эмери, Мбаппе, Рамуш, Дембеле.

    Главный тренер: Луис Энрике

    «Боруссия Дортмунд»: Кобель, Вольф, Хуммельс, Рюйерсон, Шлоттербек, Джан, Забитцер, Брандт, Адейеме, Аллер, Мален.

    Главный тренер: Терзич Эдин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «ПСЖ» – «Боруссия Дортмунд»

    ПСЖ-Боруссия Дортмунд смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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