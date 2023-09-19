Юран: «Нужно убрать «Спартак» и ромбик из головы»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился ожиданиями от кубкового матча со «Спартаком».

«Проблемы у «Спартака», лихорадит их или нет, мы должны от себя отталкиваться. Знаем, как играть со «Спартаком». Играли в Кубке, в концовке допустили две ошибки, а так на ничью мы 100% наиграли. И выиграть могли.

На данном этапе в РПЛ нет клуба, от которого однозначно будет проигрыш. Все от головы идет. Это доказывали и мой клуб, и те же «Химки», когда мы ЦСКА со счетом 4:2 обыгрывали, и «Спартак» – 2:1.

Нужно играть агрессивно, по‑спортивному. Нужно убрать из головы «Спартак» и ромбик. Если этого не сделать, то психологически будет очень сложно», – сказал Юран