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    Юран: «Нужно убрать «Спартак» и ромбик из головы»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился ожиданиями от кубкового матча со «Спартаком».

    «Проблемы у «Спартака», лихорадит их или нет, мы должны от себя отталкиваться. Знаем, как играть со «Спартаком». Играли в Кубке, в концовке допустили две ошибки, а так на ничью мы 100% наиграли. И выиграть могли.

    На данном этапе в РПЛ нет клуба, от которого однозначно будет проигрыш. Все от головы идет. Это доказывали и мой клуб, и те же «Химки», когда мы ЦСКА со счетом 4:2 обыгрывали, и «Спартак» – 2:1.

    Нужно играть агрессивно, по‑спортивному. Нужно убрать из головы «Спартак» и ромбик. Если этого не сделать, то психологически будет очень сложно», – сказал Юран

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:29
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +34350

      oyabun 8 минут назад

      Как же все хорохорятся перед играми со Спартаком. Себя убеждают? )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19756

      NewLife 16 минут назад

      Не ссы Сережа, судьи вам помогут.

      2
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