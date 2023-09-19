Зарема высмеяла Бакаева за переход в «Аль-Вахду»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала предстоящий переход полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду» из ОАЭ.

«Вот и Семак стал ещe одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование.

Кто теперь не потолок: Клаудиньо? Или Вендел тоже не Марадона? Получается, что лучшим тренером для Бакаева стал Кононов, а лучшим клубом – тульский «Арсенал», – заявила Салихова.

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.

В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

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