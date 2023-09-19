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Зарема высмеяла Бакаева за переход в «Аль-Вахду»

19 сентября 2023, 11:00
18

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала предстоящий переход полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду» из ОАЭ.

«Вот и Семак стал ещe одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование.

Кто теперь не потолок: Клаудиньо? Или Вендел тоже не Марадона? Получается, что лучшим тренером для Бакаева стал Кононов, а лучшим клубом – тульский «Арсенал», – заявила Салихова.

  • Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.
  • В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.
  • Бакаев – воспитанник «Спартака».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Аль-Вахда Бакаев Зелимхан Салихова Зарема
Комментарии (18)
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vavilon69
1695110724
Салихова где играла, сколько забила?
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Давид59
1695112908
Бред какой-то. Что она хочет этим сказать? Бакаев может быть и может лучше играть, но его "талант" раскрывать Семак уже устал.
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JIEGEHDA
1695113877
Семак не раскрыл Бакаева . Бакаев сидел в запасе в Спартаке и ушёл оттуда потому что сам Спартак отказался от него . То есть изначально пользу и талант Бакаева был вычеркнут самим Спартаком .кстати в то время Заремба была на троне . Могла так же встать на защиту и сказать пару слов и оставить его в клубе . Лол .
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Ziklop
1695114305
кто как может тот так и зарабатывает: кто жопой, кто ногами и т.д. и т.п.. ты же не мозгами заработала!
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АЛЕКС 58
1695114822
Зарема! Ты читаешь комментарии на свои высеры на Бомбардире? Ты почитай,может поумнеешь.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1695117954
Лучше бы высмеяла своего федунка за трусливое драпанье из России.
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Taps
1695119360
Овца тупая - убирайся из России.
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Spirit_78
1695123264
Что-то не видно тут пелотколизов красно-белых с возгласами "вы чего, она же деффочка"
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somn
1695123737
Кто остановит словестный понос этой мартышки?
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Anton-Spatar-vkontakte
1695159407
Мартышка снова раскрыла своё тупое *****
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