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    Зарема высмеяла Бакаева за переход в «Аль-Вахду»

    Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала предстоящий переход полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду» из ОАЭ.

    «Вот и Семак стал ещe одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование.

    Кто теперь не потолок: Клаудиньо? Или Вендел тоже не Марадона? Получается, что лучшим тренером для Бакаева стал Кононов, а лучшим клубом – тульский «Арсенал», – заявила Салихова.

    • Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.
    • В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.
    • Бакаев – воспитанник «Спартака».

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4332

      ПалкоВводецъ (returned) 25 минут назад

      Бакаев пошёл на понижение ради игровой практики, но это всё таки значительное повышение относительно сви ней тарасовских. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3161

      АЛЕКС 58 29 минут назад

      Зарема! Ты читаешь комментарии на свои высеры на Бомбардире? Ты почитай,может поумнеешь.

      0
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      Рейтинг: +5046

      Ziklop 38 минут назад

      кто как может тот так и зарабатывает: кто жопой, кто ногами и т.д. и т.п.. ты же не мозгами заработала!

      3
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      Рейтинг: +794

      JIEGEHDA 45 минут назад

      Семак не раскрыл Бакаева . Бакаев сидел в запасе в Спартаке и ушёл оттуда потому что сам Спартак отказался от него . То есть изначально пользу и талант Бакаева был вычеркнут самим Спартаком .кстати в то время Заремба была на троне . Могла так же встать на защиту и сказать пару слов и оставить его в клубе . Лол .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6917

      Давид59 1 час назад

      Бред какой-то. Что она хочет этим сказать? Бакаев может быть и может лучше играть, но его "талант" раскрывать Семак уже устал.

      5
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      Рейтинг: +435

      vavilon69 1 час назад

      Салихова где играла, сколько забила?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +19928

      ilichkadr > vavilon69 1 час назад

      Она всего лишь открывает калитку...........

      6
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      Рейтинг: +6342

      fakeid 1 час назад

      Заремба: «Спартак» не заметит «Краснодар»
      https://bombardir.ru/news/706603

      Краснодар 2:0 Спартак.

      Визжи ещё. Гы-гы!

      6
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