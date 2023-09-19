Зарема высмеяла Бакаева за переход в «Аль-Вахду»

Бакаев пошёл на понижение ради игровой практики, но это всё таки значительное повышение относительно сви ней тарасовских. Гыгыгы
Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала предстоящий переход полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду» из ОАЭ.
«Вот и Семак стал ещe одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование.
Кто теперь не потолок: Клаудиньо? Или Вендел тоже не Марадона? Получается, что лучшим тренером для Бакаева стал Кононов, а лучшим клубом – тульский «Арсенал», – заявила Салихова.
- Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года.
- В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ и сделал один ассист.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».