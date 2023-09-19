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    • Вагнер Лав надеется, что Чалов обгонит его в списке лучших бомбардиров ЦСКА

    Вагнер Лав надеется, что Чалов обгонит его в списке лучших бомбардиров ЦСКА

    Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал результативность форварда Фeдора Чалова.

    «Я рад, что Фeдор Чалов забивает много голов. Это помогает команде, которую я очень люблю, побеждать и достигать цели!

    Я надеюсь, что он продолжит и обгонит меня в списке лучших бомбардиров ЦСКА. Это будет хорошо и для него, и для ЦСКА! Желаю удачи ему и команде», – сказал Лав.

    • Вагнер – второй в списке лучших бомбардиров в истории ЦСКА со 124 голами.
    • Уступает он лишь Григорию Федотову, у которого 137 голов.
    • Чалов занимает 12-е место в рейтинге, забив 79 раз.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3161

      АЛЕКС 58 2 часа назад

      Это сколько чалому пеналей придётся забивать!? С игры он не умеет. Вместо того,что бы переживать за промахи,он лыбится,сучёнок!Для него это развлечение,а не профессиональный спорт.

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