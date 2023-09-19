Вагнер Лав надеется, что Чалов обгонит его в списке лучших бомбардиров ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал результативность форварда Фeдора Чалова.

«Я рад, что Фeдор Чалов забивает много голов. Это помогает команде, которую я очень люблю, побеждать и достигать цели!

Я надеюсь, что он продолжит и обгонит меня в списке лучших бомбардиров ЦСКА. Это будет хорошо и для него, и для ЦСКА! Желаю удачи ему и команде», – сказал Лав.