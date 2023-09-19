Вагнер Лав надеется, что Чалов обгонит его в списке лучших бомбардиров ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал результативность форварда Фeдора Чалова.
«Я рад, что Фeдор Чалов забивает много голов. Это помогает команде, которую я очень люблю, побеждать и достигать цели!
Я надеюсь, что он продолжит и обгонит меня в списке лучших бомбардиров ЦСКА. Это будет хорошо и для него, и для ЦСКА! Желаю удачи ему и команде», – сказал Лав.
- Вагнер – второй в списке лучших бомбардиров в истории ЦСКА со 124 голами.
- Уступает он лишь Григорию Федотову, у которого 137 голов.
- Чалов занимает 12-е место в рейтинге, забив 79 раз.
Источник: «Чемпионат»