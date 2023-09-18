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  • Широков назвал книгу, на которую ориентируется правительство РФ

Широков назвал книгу, на которую ориентируется правительство РФ

18 сентября 2023, 19:22
5

Исполняющий обязанности главного тренера «Леон Сатурна» Роман Широков ответил на вопросы об экономике.

– Неужели вы разделяете мнение, что Западу без нас плохо, он замерзает и другие подобные высказывания?

– Нет. Если б они замерзали и им без нас было плохо, наверное, все бы прекратилось. Им без нас не плохо. Хуже, чем могло быть с нами, но не плохо. Просто в мире, как и в «Спартаке», кстати, как я уже говорил, не может все произойти в одночасье.

Пока все у них относительно неплохо. Но с каждым годом – и статистика это подтверждает – становится чуть хуже.

– А у нас?

– Не скажу, что у нас хуже становится. У нас, может, нет стремительного прогресса, какого бы мы все хотели. Но хуже точно не становится. Прокормить мы себя сможем, есть производства. Хочется, чтобы деньги, которые есть в государстве, вкладывались в развитие предприятий.

Деньги в прошлом году не давали выводить за рубеж, импортных товаров значительно меньше стало и по более высоким ценам, а инфляции не было. Курс доллара не был таким высоким, как сейчас.

– Почему высокий сейчас?

– Я не экономист, не могу ответить. Но есть книга, на которую, так понимаю, и правительство ориентируется – «Кристалл роста» называется. Ее написали Александр Галушка, Артур Ниязметов и Максим Окулов. Всем советую почитать.

Они собрали все данные из всех возможных источников, систематизировали и установили, что самый большой экономический рост за всю историю наблюдений во всем мире был у СССР в период с 1929-го по 1955-й годы, за исключением периода Великой Отечественной войны.

– Но в эти годы мы потеряли целую цивилизацию – крестьянство, русскую деревню, по которой был нанесен удар коллективизацией.

– Мы ничего не потеряли. Вот вы не знаете, а говорите. Крестьянство и деревню мы потеряли потом, после 1955 года, когда уже Сталина не было.

– Когда стали выдавать паспорта колхозникам, и те стали уходить в города?

Вы прежде чем говорить, прочитайте книгу, а потом скажете, что и как происходило. Ничего мы в тот период не теряли, а только приобретали. Потом началась «цивилизационная эпоха» – тогда начали терять. И все пришло к развалу Союза.

– Историю России удалось переписать на Западе?

– Им удалось, но нам-то зачем на это ориентироваться? Нам важно самим не упустить все и знать правду. А также понимать, что рано ли поздно все возвращается на круги своя.

Источник: «РБ Спорт»
Сатурн Россия Широков Роман
Комментарии (5)
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моэм
1695055611
Поразительно умён оказывается Широков ....ведь чтобы понять что взлёт строительства общества справедливости и социализма нужно прочитать массу книг ....а то что понял что строительство социализма закончилось со смертью Великого Сталина вызывает огромное уважение к Роману Николаевичу Широкову....только он ошибается что наше правительство капиталистов и буржуев ориентируется на названную книгу.
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DOCTOR PENALTY
1695057881
В Госдуму собрался. ***
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Persona_non_Grata
1695060436
"– Не скажу, что у нас хуже становится. У нас, может, нет стремительного прогресса, какого бы мы все хотели. Но хуже точно не становится. Прокормить мы себя сможем, есть производства. Хочется, чтобы деньги, которые есть в государстве, вкладывались в развитие предприятий." - ну ВСЁ, АЛИЛУЙА - с голоду не помрем, да и натуральное хозяйство никто не отменял !!! )))
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mikatv
1695060562
С таким же успехом всем вышеперечисленным можно было поинтересоваться у дерева во дворе редакции. Откуда такая страсть беседовать об истории с невежественным, необразованным не сильно умным человеком? Широков прочел (хотя, думаю ,прослушал или пересказали) одну книгу и решил, что уже можно высказываться. Тут же нашлось СМИ, готовое опубликовать всю эту ахинею.
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