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    • Широков назвал книгу, на которую ориентируется правительство РФ

    Широков назвал книгу, на которую ориентируется правительство РФ

    Исполняющий обязанности главного тренера «Леон Сатурна» Роман Широков ответил на вопросы об экономике.

    – Неужели вы разделяете мнение, что Западу без нас плохо, он замерзает и другие подобные высказывания?

    – Нет. Если б они замерзали и им без нас было плохо, наверное, все бы прекратилось. Им без нас не плохо. Хуже, чем могло быть с нами, но не плохо. Просто в мире, как и в «Спартаке», кстати, как я уже говорил, не может все произойти в одночасье.

    Пока все у них относительно неплохо. Но с каждым годом – и статистика это подтверждает – становится чуть хуже.

    – А у нас?

    – Не скажу, что у нас хуже становится. У нас, может, нет стремительного прогресса, какого бы мы все хотели. Но хуже точно не становится. Прокормить мы себя сможем, есть производства. Хочется, чтобы деньги, которые есть в государстве, вкладывались в развитие предприятий.

    Деньги в прошлом году не давали выводить за рубеж, импортных товаров значительно меньше стало и по более высоким ценам, а инфляции не было. Курс доллара не был таким высоким, как сейчас.

    – Почему высокий сейчас?

    – Я не экономист, не могу ответить. Но есть книга, на которую, так понимаю, и правительство ориентируется – «Кристалл роста» называется. Ее написали Александр Галушка, Артур Ниязметов и Максим Окулов. Всем советую почитать.

    Они собрали все данные из всех возможных источников, систематизировали и установили, что самый большой экономический рост за всю историю наблюдений во всем мире был у СССР в период с 1929-го по 1955-й годы, за исключением периода Великой Отечественной войны.

    – Но в эти годы мы потеряли целую цивилизацию – крестьянство, русскую деревню, по которой был нанесен удар коллективизацией.

    – Мы ничего не потеряли. Вот вы не знаете, а говорите. Крестьянство и деревню мы потеряли потом, после 1955 года, когда уже Сталина не было.

    – Когда стали выдавать паспорта колхозникам, и те стали уходить в города?

    Вы прежде чем говорить, прочитайте книгу, а потом скажете, что и как происходило. Ничего мы в тот период не теряли, а только приобретали. Потом началась «цивилизационная эпоха» – тогда начали терять. И все пришло к развалу Союза.

    – Историю России удалось переписать на Западе?

    – Им удалось, но нам-то зачем на это ориентироваться? Нам важно самим не упустить все и знать правду. А также понимать, что рано ли поздно все возвращается на круги своя.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25149

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      В Госдуму собрался. ***

      0
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      Рейтинг: +100

      ramblernasheveverything > DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      житель СПб всё.Зато широков не ходил туда.Тока пихает игтервью.

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      Рейтинг: +6163

      Питерский князь 26 минут назад

      Украина и запад, походу, на маин капф ориентируется.

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      Рейтинг: +2649

      моэм 50 минут назад

      Поразительно умён оказывается Широков ....ведь чтобы понять что взлёт строительства общества справедливости и социализма нужно прочитать массу книг ....а то что понял что строительство социализма закончилось со смертью Великого Сталина вызывает огромное уважение к Роману Николаевичу Широкову....только он ошибается что наше правительство капиталистов и буржуев ориентируется на названную книгу.

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      Рейтинг: +100

      ramblernasheveverything 1 час назад

      А где тута про футбол ? Разок только упомянули дятла широкова--любителя зверски избивать лежачих людей пинками по головам...

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