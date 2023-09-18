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    • Галактионов объяснил, почему «Локомотив» отпустил Изидора в «Зенит»

    Галактионов объяснил, почему «Локомотив» отпустил Изидора в «Зенит»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов раскрыл подробности перехода нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

    – Потеря Изидора и его переход в «Зенит» связан с тем, что другой вариант развития той ситуации привел бы к повторения дела Норманна?

    – Все очень просто. Он, когда уезжал на предметные переговоры с иностранным клубом, все думали, что уедет, но не договорились. Он должен был вернуться в Москву, и в принципе, и вернулся. Потом поступило предложение из «Зенита», которое устроило клуб.

    Вопрос только в том, что он не хотел играть в России, но потом, видимо, захотел. Если игрок принял решение уйти, держать смысла не было. Хотя у него было хорошее отношение к работе, нет проблем.

    • Француз забил за новую команду спустя семь минут после дебюта.
    • «Зенит» арендовал француза с обязательной опцией выкупа.
    • Ранее он говорил, что в России будет играть только за «Локомотив».

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    Источник: «РБ Спорт»

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