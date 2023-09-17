Вендел: «Клаудиньо после матча с «Рубином» должен мне ужин»

Полузащитник «Зенита» Вендел дал комментарий после матча восьмого тура РПЛ против «Рубина» (3:0).

– В моменте с третьим голом вы подобрали мяч около чужой штрафной и не постеснялись: пошли на трех игроков, начали ускоряться – это был очень важный момент и для эпизода, и для победы «Зенита». Как это было? Почему вы решили на чужой половине поля начать обводить соперников?

– Это одна из моих сильных сторон – дриблинг на скорости. Я рад, что сегодня все удалось именно так, как я задумал, счастлив, что смог отдать голевую передачу моему близкому другу Клаудиньо. Теперь он должен мне ужин!