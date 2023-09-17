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    • Вендел: «Клаудиньо после матча с «Рубином» должен мне ужин»

    Вендел: «Клаудиньо после матча с «Рубином» должен мне ужин»

    Полузащитник «Зенита» Вендел дал комментарий после матча восьмого тура РПЛ против «Рубина» (3:0).

    – В моменте с третьим голом вы подобрали мяч около чужой штрафной и не постеснялись: пошли на трех игроков, начали ускоряться – это был очень важный момент и для эпизода, и для победы «Зенита». Как это было? Почему вы решили на чужой половине поля начать обводить соперников?

    – Это одна из моих сильных сторон – дриблинг на скорости. Я рад, что сегодня все удалось именно так, как я задумал, счастлив, что смог отдать голевую передачу моему близкому другу Клаудиньо. Теперь он должен мне ужин!

    • Вендел пропустил все летние сборы, так как вернулся из отпуска с опозданием.
    • Вендел – самый дорогой игрок РПЛ (24 миллиона евро).
    • «Зенит» поднялся на 2-е место.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3097

      Болотоход 1 час назад

      Баклана пропитанного с болота газом принесет за ухо зулус!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11738

      knikos > Болотоход 30 минут назад

      А причём тут поножовщик Промес ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4311

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Вендел супер топ нашего чемпионата. Расчерчивает линии как на ватмане. Гыгыгы

      3
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