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    Бабич прокомментировал свой победный гол «Сочи»

    Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о своем голе в матче восьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

    – Как получилось, что вы в конце игры пошли к чужим воротам? Это было указание от Гильермо Абаскаля?

    – Да, это практикуется, когда мы не можем забить в течение 90 минут. В последние минуты матча я могу пойти в штрафную соперника и помогать там. Конкретно в этом матче – помочь Александру Соболеву, так как он был в один против трех центральных защитников. И это сработало.

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    Источник: «РБ Спорт»

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