Бабич прокомментировал свой победный гол «Сочи»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о своем голе в матче восьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

Решающий гол на 90+1 минуте забил Срджан Бабич.

С 85-й минуты «Сочи» был в меньшинстве, так как травмировался защитник Ваня Дркушич и замен больше не было.

«Спартак» поднялся на 6-е место.

– Как получилось, что вы в конце игры пошли к чужим воротам? Это было указание от Гильермо Абаскаля?

– Да, это практикуется, когда мы не можем забить в течение 90 минут. В последние минуты матча я могу пойти в штрафную соперника и помогать там. Конкретно в этом матче – помочь Александру Соболеву, так как он был в один против трех центральных защитников. И это сработало.