Абаскаль высказался о победе «Спартака» над «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил матч восьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

Решающий гол на 90+1 минуте забил Срджан Бабич.

С 85-й минуты «Сочи» был в меньшинстве, так как травмировался защитник Ваня Дркушич и замен больше не было.

«Спартак» поднялся на 6-е место.

«Заслуженная победа. С первой по последнюю минуту. Мы могли забивать в первые 10 минут. Рад, что мы одержали победу после негативной серии. Это поможет снять нам психологический блок. Все хотели, все желали победить. Жаль, что мы забили раньше, моментов было достаточно. Отмечу и тех, кто был на скамейке. Они классно поддерживали ребят», – сказал Абаскаль.