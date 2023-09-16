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    Абаскаль высказался о победе «Спартака» над «Сочи»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил матч восьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

    «Заслуженная победа. С первой по последнюю минуту. Мы могли забивать в первые 10 минут. Рад, что мы одержали победу после негативной серии. Это поможет снять нам психологический блок. Все хотели, все желали победить. Жаль, что мы забили раньше, моментов было достаточно. Отмечу и тех, кто был на скамейке. Они классно поддерживали ребят», – сказал Абаскаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1167

      ZAITZEFF2011 38 минут назад

      Случайная победа - случайного тренера.

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      Рейтинг: +6082

      Питерский князь 1 час назад

      Заслуженнач победа?
      Какая команда, такой и тренер. Желаемое за действительное. Абасраль превратился в сектанта. Хана рыжей матне!
      Все знают, срамтак-гуно.
      :)))

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      Рейтинг: +581

      saf05 1 час назад

      Клоун игрулька

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      Ответить
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      Рейтинг: +4221

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Бред рыжего физрука. Как его терпят болельщики сви ней? Гыгыгы

      0
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