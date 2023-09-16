В воскресенье, 17 сентября, «Эвертон» на своем поле сыграет с «Арсеналом». Начало игры запланировано на 18:30 по московскому времени.

«Эвертон»

«Ириски», набравшие один балл в четырех сыгранных матчах, прозябают в зоне вылета из АПЛ. Команда идет на 18 месте в турнирной таблице. В активе «Эвертона» одна ничья и три поражения. Коллектив забил два, и пропустил восемь мячей.

«Арсенал»

«Канонирам» чужды проблемы команд с низа турнирной таблицы. «Арсенал», набравший 10 очков в четырех матчах, идет на пятом месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два балла. В активе команды три победы и одна ничья, восемь забитых, и четыре пропущенных гола.

Статистика и факты

История противостояния команд насчитывает 222 матча. В предыдущих пяти встречах были зафиксированы три победы «Арсенала» и две виктории «Эвертона».

Наш прогноз на игру

Турнирное положение команд, разница мячей и статистика побед и поражений говорят сами за себя. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.70).