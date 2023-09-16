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    • «Эвертон» – «Арсенал»: прогноз на матч 5 тура АПЛ, 17 сентября

    «Эвертон» – «Арсенал»: прогноз на матч 5 тура АПЛ, 17 сентября

    В воскресенье, 17 сентября, «Эвертон» на своем поле сыграет с «Арсеналом». Начало игры запланировано на 18:30 по московскому времени.

    «Эвертон»

    «Ириски», набравшие один балл в четырех сыгранных матчах, прозябают в зоне вылета из АПЛ. Команда идет на 18 месте в турнирной таблице. В активе «Эвертона» одна ничья и три поражения. Коллектив забил два, и пропустил восемь мячей.

    «Арсенал»

    «Канонирам» чужды проблемы команд с низа турнирной таблицы. «Арсенал», набравший 10 очков в четырех матчах, идет на пятом месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два балла. В активе команды три победы и одна ничья, восемь забитых, и четыре пропущенных гола.

    Статистика и факты

    История противостояния команд насчитывает 222 матча. В предыдущих пяти встречах были зафиксированы три победы «Арсенала» и две виктории «Эвертона».

    Наш прогноз на игру

    Турнирное положение команд, разница мячей и статистика побед и поражений говорят сами за себя. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.70).

    Источник: Бомбардир

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