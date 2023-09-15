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    • Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Рияд»: 6 тур чемпионата Саудовской Аравии

    Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Рияд»: 6 тур чемпионата Саудовской Аравии

    Приводим стартовые составы «Аль-Хиляля» и «Аль-Рияда» на матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Игра начнется в 21:00 по мск.

    Стартовые составы команд:

    «Аль-Хиляль»: Яссин Буну, Калиду Кулибали, Али аль-Булаихи, Рубен Невеш, Александар Митрович, Яссер аль-Шахрани, Сергей Милинкович-Савич, Салем Аль-Досари, Сауд Абдулхамид, Малком, Michael

    Главный тренер: Жорже Жезуш

    «Аль-Рияд»: Abdulhadi Al Harajan, Бирама Туре, Дино Арсланагич, Мартин Кампанья, Дидье Ибрагим Ндонг, Ноуледж Мусона, Хуанми, Эндри Грэй, Abdulelah Al Khaibari, Khalid Bin Shuwayyi, Mohammed Al Shwirekh

    Главный тренер: Янник Феррера

    Источник: Бомбардир

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