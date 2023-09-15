Приводим стартовые составы «Аль-Хиляля» и «Аль-Рияда» на матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Игра начнется в 21:00 по мск.

Стартовые составы команд:

«Аль-Хиляль»: Яссин Буну, Калиду Кулибали, Али аль-Булаихи, Рубен Невеш, Александар Митрович, Яссер аль-Шахрани, Сергей Милинкович-Савич, Салем Аль-Досари, Сауд Абдулхамид, Малком, Michael

Главный тренер: Жорже Жезуш

«Аль-Рияд»: Abdulhadi Al Harajan, Бирама Туре, Дино Арсланагич, Мартин Кампанья, Дидье Ибрагим Ндонг, Ноуледж Мусона, Хуанми, Эндри Грэй, Abdulelah Al Khaibari, Khalid Bin Shuwayyi, Mohammed Al Shwirekh

Главный тренер: Янник Феррера