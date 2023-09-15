«Держимся на плаву»: Семак пожаловался на состав «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферах клуба из Санкт-Петербурга этим летом.

– Довольны ли вы в общем и целом результатами прошедшего трансферного окна?

– Относительно. Держимся на плаву. Ушедшие игроки играли достаточно важную роль, а те, кто пришли, полноценно заменить их не могут – есть определенные вопросы, над которыми нужно работать.

Да, поменялись некоторые обстоятельства, но мы будем работать в тех условиях, которые есть.