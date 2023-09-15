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    «Держимся на плаву»: Семак пожаловался на состав «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферах клуба из Санкт-Петербурга этим летом.

    – Довольны ли вы в общем и целом результатами прошедшего трансферного окна?

    – Относительно. Держимся на плаву. Ушедшие игроки играли достаточно важную роль, а те, кто пришли, полноценно заменить их не могут – есть определенные вопросы, над которыми нужно работать.

    Да, поменялись некоторые обстоятельства, но мы будем работать в тех условиях, которые есть.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Рубин» (17 сентября).

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3695

      aaaaahhhh 1 минуту назад

      Счас слезу утру.......:))

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      Рейтинг: +6047

      Питерский князь 19 минут назад

      Вендель, скорее всего уйдет зимой. Кайсеру, зачем он нужен, Венделю водичку носить.
      :)))

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