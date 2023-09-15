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«Держимся на плаву»: Семак пожаловался на состав «Зенита»

15 сентября 2023, 13:26
26

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферах клуба из Санкт-Петербурга этим летом.

– Довольны ли вы в общем и целом результатами прошедшего трансферного окна?

– Относительно. Держимся на плаву. Ушедшие игроки играли достаточно важную роль, а те, кто пришли, полноценно заменить их не могут – есть определенные вопросы, над которыми нужно работать.

Да, поменялись некоторые обстоятельства, но мы будем работать в тех условиях, которые есть.

  • «Зенит» занимает второе место в РПЛ.
  • Следующий соперник – «Рубин» (17 сентября).

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (26)
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aaaaahhhh
1694774762
Счас слезу утру.......:))
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saf05
1694775164
Обнаглел, прибурел.
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АЛЕКС 58
1694775719
Ну ты и нытик!
Ответить
MaxRnD
1694776691
Просто нечеловеческие условия, держитесь там ...
Ответить
ALEX ML
1694777049
Танцору тапочки мешают
Ответить
яцык
1694778207
Бедненький.ничо еще пятерых бразильян купите и все будет тип топ
Ответить
шахта Заполярная
1694778272
Если еще и Вендел уйдет зимой, то я думаю "тренерского" мастерства сельдереечу не хватит, совсем играть некому будет.
Ответить
Skull_Boy
1694780296
Ну да тяжело в заявке 56 человек, а выбрать некого или просто кто-то гнилой терпила-физрук
Ответить
neim
1694782559
Ах бедолага, смотри не утони в этом "ворохе трансферных" проблем ))).
Ответить
evgevg13
1694795975
Бедный Семак- тебя бы в Факел тренером...
Ответить
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