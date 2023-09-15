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    • «Рубин» объявил пятого новичка за день в последние минуты трансферного окна

    «Рубин» объявил пятого новичка за день в последние минуты трансферного окна

    Защитник Лазар Ранджелович, выступавший в прошлом сезоне за «Урал», стал футболистом «Рубина».

    «В футбольный клуб «Рубин» перешeл 26-летний сербский полузащитник Лазар Ранджелович. Контракт рассчитан до конца текущего сезона», – сообщила пресс-служба клуба.

    Казанский клуб объявил о переходе Ранджеловича за несколько минут до закрытия летнего трансферного окна.

    В последний день окна «Рубин» подписал пять футболистов.

    • Серб провел 28 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста за «Урал» в прошлом сезоне.
    • У него есть опыт выступления в еврокубках и за сборную Сербии.

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    Источник: телеграм-канал «Рубина»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1707

      zarsm 33 минуты назад

      Чисто сброд насобирали)

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