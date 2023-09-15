«Рубин» объявил пятого новичка за день в последние минуты трансферного окна

Защитник Лазар Ранджелович, выступавший в прошлом сезоне за «Урал», стал футболистом «Рубина».
«В футбольный клуб «Рубин» перешeл 26-летний сербский полузащитник Лазар Ранджелович. Контракт рассчитан до конца текущего сезона», – сообщила пресс-служба клуба.
Казанский клуб объявил о переходе Ранджеловича за несколько минут до закрытия летнего трансферного окна.
В последний день окна «Рубин» подписал пять футболистов.
- Серб провел 28 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста за «Урал» в прошлом сезоне.
- У него есть опыт выступления в еврокубках и за сборную Сербии.
Источник: телеграм-канал «Рубина»