В субботу, 16 сентября, «Аль-Раед» на своем поле сыграет с «Аль-Насром». Игра пройдет в рамках 6 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Игра запланирована на 18:00 и пройдет на «Стадионе короля Абдаллы».

«Аль-Раед»

Хозяева предстоящей встречи идут на 13 месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе четыре балла, и в пяти матчах национального первенства одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения. Разница забитых и пропущенных мячей тоже не в пользу команды – 3 забитых, и 8 пропущенных.

«Аль-Наср»

Звездный коллектив, на удивление, не входит даже в тройку лидеров национального первенства. Команда имеет в своем активе девять очков и на шесть баллов отстает от лидирующего «Аль-Иттихада». Разница забитых и пропущенных голов довольно солидная – 15 забитых против 5 пропущенных. Команда в ходе нынешнего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии выиграла три матча и потерпела два поражения.

Статистика и факты

Приводим некоторые факты о командах:

«Аль-Наср» побеждает в 3 последних очных матчах;

в последних 5 играх «Аль-Наср» пропускает в среднем 1.00 гола за игру;

в последних 5 играх «Аль-Наср» забивает в среднем 3.60 гола за игру;

«Аль-Наср» пропускает в 3 последних матчах;

«Аль-Наср» забивает в 16 последних матчах «Аль-Раеда»;

в последних 5 играх «Аль-Раед» пропускает в среднем 1.60 гола за игру;

в последних 5 играх «Аль-Раед» забивает в среднем 0.60 гола за игру;

«Аль-Раед» пропускает в 4 последних матчах;

«Аль-Раед» забивает в 4 последних матчах.

История противостояния команд насчитывает 31 встречу, в последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

Наш прогноз на игру

На наш взгляд, исход очевиден – победа «Аль-Насра» (1.20).