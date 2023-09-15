Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Аль-Раед» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 6 тура Саудовской Аравии, 16 сентября

    «Аль-Раед» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 6 тура Саудовской Аравии, 16 сентября

    В субботу, 16 сентября, «Аль-Раед» на своем поле сыграет с «Аль-Насром». Игра пройдет в рамках 6 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Игра запланирована на 18:00 и пройдет на «Стадионе короля Абдаллы».

    «Аль-Раед»

    Хозяева предстоящей встречи идут на 13 месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе четыре балла, и в пяти матчах национального первенства одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения. Разница забитых и пропущенных мячей тоже не в пользу команды – 3 забитых, и 8 пропущенных.

    «Аль-Наср»

    Звездный коллектив, на удивление, не входит даже в тройку лидеров национального первенства. Команда имеет в своем активе девять очков и на шесть баллов отстает от лидирующего «Аль-Иттихада». Разница забитых и пропущенных голов довольно солидная – 15 забитых против 5 пропущенных. Команда в ходе нынешнего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии выиграла три матча и потерпела два поражения.

    Статистика и факты

    Приводим некоторые факты о командах:

    • «Аль-Наср» побеждает в 3 последних очных матчах;
    • в последних 5 играх «Аль-Наср» пропускает в среднем 1.00 гола за игру;
    • в последних 5 играх «Аль-Наср» забивает в среднем 3.60 гола за игру;
    • «Аль-Наср» пропускает в 3 последних матчах;
    • «Аль-Наср» забивает в 16 последних матчах «Аль-Раеда»;
    • в последних 5 играх «Аль-Раед» пропускает в среднем 1.60 гола за игру;
    • в последних 5 играх «Аль-Раед» забивает в среднем 0.60 гола за игру;
    • «Аль-Раед» пропускает в 4 последних матчах;
    • «Аль-Раед» забивает в 4 последних матчах.

    История противостояния команд насчитывает 31 встречу, в последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

    • 28.04.2023 «Аль-Наср» – «Аль-Раед» 4:0;
    • 16.12.2022 «Аль-Раед» – «Аль-Наср» 1:4;
    • 21.05.2022 «Аль-Раед» – «Аль-Наср» 0:3;
    • 20.11.2021 «Аль-Наср» – «Аль-Раед» 2:2;
    • 20.05.2021«Аль-Наср» – «Аль-Раед» 3:1.

    Наш прогноз на игру

    На наш взгляд, исход очевиден – победа «Аль-Насра» (1.20).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 04:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 