Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Раед» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 6 тура Саудовской Аравии, 16 сентября

«Аль-Раед» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 6 тура Саудовской Аравии, 16 сентября

15 сентября 2023, 04:48

В субботу, 16 сентября, «Аль-Раед» на своем поле сыграет с «Аль-Насром». Игра пройдет в рамках 6 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Игра запланирована на 18:00 и пройдет на «Стадионе короля Абдаллы».

«Аль-Раед»

Хозяева предстоящей встречи идут на 13 месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе четыре балла, и в пяти матчах национального первенства одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения. Разница забитых и пропущенных мячей тоже не в пользу команды – 3 забитых, и 8 пропущенных.

«Аль-Наср»

Звездный коллектив, на удивление, не входит даже в тройку лидеров национального первенства. Команда имеет в своем активе девять очков и на шесть баллов отстает от лидирующего «Аль-Иттихада». Разница забитых и пропущенных голов довольно солидная – 15 забитых против 5 пропущенных. Команда в ходе нынешнего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии выиграла три матча и потерпела два поражения.

Статистика и факты

Приводим некоторые факты о командах:

  • «Аль-Наср» побеждает в 3 последних очных матчах;
  • в последних 5 играх «Аль-Наср» пропускает в среднем 1.00 гола за игру;
  • в последних 5 играх «Аль-Наср» забивает в среднем 3.60 гола за игру;
  • «Аль-Наср» пропускает в 3 последних матчах;
  • «Аль-Наср» забивает в 16 последних матчах «Аль-Раеда»;
  • в последних 5 играх «Аль-Раед» пропускает в среднем 1.60 гола за игру;
  • в последних 5 играх «Аль-Раед» забивает в среднем 0.60 гола за игру;
  • «Аль-Раед» пропускает в 4 последних матчах;
  • «Аль-Раед» забивает в 4 последних матчах.

История противостояния команд насчитывает 31 встречу, в последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

  • 28.04.2023 «Аль-Наср» – «Аль-Раед» 4:0;
  • 16.12.2022 «Аль-Раед» – «Аль-Наср» 1:4;
  • 21.05.2022 «Аль-Раед» – «Аль-Наср» 0:3;
  • 20.11.2021 «Аль-Наср» – «Аль-Раед» 2:2;
  • 20.05.2021«Аль-Наср» – «Аль-Раед» 3:1.

Наш прогноз на игру

На наш взгляд, исход очевиден – победа «Аль-Насра» (1.20).

Источник: Бомбардир
Саудовская Аравия. Премьер-лига Прогнозы Аль-Наср Аль-Раед
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
1
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
Вчера, 18:18
ФотоРоналду пошел на сомнительную хитрость по ходу матча
7 сентября
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
7 сентября
10
ФотоЭкс-игрок «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашел новый клуб
7 сентября
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
6 сентября
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
6 сентября
8
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
4 сентября
2
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел экс-игрока сборной Франции у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
1 сентября
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
31 августа
5
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
30 августа
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
28 августа
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
28 августа
2
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
Сперцян помог «Аль-Ахли» победить в Межконтинентальном кубке
26 августа
3
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
ФотоЭкс-спартаковец Ларссон подписал контракт с новым клубом
25 августа
3
ВидеоРоналду скривился после разговора с Инфантино
24 августа
ФотоЕще один экс-игрок «Ливерпуля» перешел в «Трабзонспор» вслед за Салахом
24 августа
Где играет сын Криштиану Роналду: карьера Криша-младшего в клубе и сборной Португалии
23 августа
2
Сперцян совершил голевые действия во всех трех матчах за новый клуб
22 августа
4
ФотоИгрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли»
22 августа
2
Роналду забил в 25-м сезоне подряд
21 августа
3
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов
21 августа
26
977-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Рияд»
21 августа
8
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
20 августа
1
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
20 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+