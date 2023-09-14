Мостовой назвал правильным решение РФС отстранить Слуцкого на год от футбола условно

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение РФС наказать Леонида Слуцкого. Комитет по этике отстранил тренера от футбола на год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

«Слуцкий получил наказание заслуженно. Я тоже могу кого-то послать – и меня могут. Наказание есть, а вроде и нет, как в фильме «Берегись автомобиля». Кстати, это не первый раз, когда он кого-то посылает, уже вылетало из его уст подобное.

Мне вообще все равно, что делает Слуцкий. Я всегда говорил: на первом месте у меня будут люди, которые всю жизнь отдали футболу, насобирали болячек, операций. Все остальные у меня будут далеко позади. В любой профессии есть люди, которые попали как-то на работу и зацепились. То же самое, как я буду работать врачом.

Для меня он просто человек, который в один момент поймал звезду и воспользовался этим. Появляются такие люди, а ты потом думаешь: «Как он там оказался?» Дальше общественность задается вопросами: «А ты кто? Где играл?» Таких людей много в нашем футболе.

Слуцкий играл в футбол? Ну прекращайте. Ну вы что? Легенды сочиняете. Со мной в школе тоже люди играли. Я в 17 лет травму получил, меня могли не собрать, но я грыз землю, старался», – сказал Мостовой.