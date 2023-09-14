РФС вынес наказание Слуцкому за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста

Председатель комитета РФС по этике Андрей Стукалов сообщил о наказании для экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за оскорбление журналиста.

Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.

Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.

До этого форвард «Локомотива» обещал представителю СМИ «засунуть телефон в одно место».

«Комитет по этике РФС пришел к выводу, что поведение Леонида Слуцкого в выпуске «Коммент.Шоу» от 14 августа не соответствует требованиям статьи 8 регламента РФС по этике.

Ранее Леонид Слуцкий уже получал штраф и условную дисквалификацию в связи с нарушением регламента.

В связи с этим, руководствуясь ст. 4 регламента РФС по этике, комитет по этике РФС решил применить к Леониду Викторовичу Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно», – заявил Стукалов.