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    • РФС вынес наказание Слуцкому за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста

    РФС вынес наказание Слуцкому за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста

    Председатель комитета РФС по этике Андрей Стукалов сообщил о наказании для экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за оскорбление журналиста.

    • Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.
    • Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.
    • До этого форвард «Локомотива» обещал представителю СМИ «засунуть телефон в одно место».

    «Комитет по этике РФС пришел к выводу, что поведение Леонида Слуцкого в выпуске «Коммент.Шоу» от 14 августа не соответствует требованиям статьи 8 регламента РФС по этике.

    Ранее Леонид Слуцкий уже получал штраф и условную дисквалификацию в связи с нарушением регламента.

    В связи с этим, руководствуясь ст. 4 регламента РФС по этике, комитет по этике РФС решил применить к Леониду Викторовичу Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно», – заявил Стукалов.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 19:12
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1557

      rac531 7 минут назад

      И на каком ЮРИДИЧЕСКОМ основании РФС во главе с сумасшедшим ДЮКОВЫМ будет изымать 100 000 рублей со Слукого?)))))
      Или пошлет пи...ерских бандитов из бан..итского Петербурга?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      rac531 17 минут назад

      А почему не наказали эту питерскую мразь КЕРЖАКОВА, который в громкоговоритель на публике самозабвенно орал: "Спартак, с...си"?
      Объяснение одно: ДЮКОВ и его присные полностью солидарны с этой мерзотой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21752

      Cleaner 17 минут назад

      19-летний ЖУРНАЛИСТ? Наличие корочки НЕ ДАЕТ права называться журналистом. Дебил он и есть дебил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      яцык 52 минуты назад

      Слуцкий сам еще тот дебил

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      rac531 > яцык 11 минут назад

      Очень точное определение)
      Подумаешь
      Заслуженный тренер России,
      Трехкратный чемпион Рлссии,
      Двукратный обладатель Кубка России,
      Двукратный обладатель Суперкубка России

      Куда ему до гениального яцыка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12369

      ВетеR 57 минут назад

      идёт превращение среднего тренера в говняного клоуна

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +212

      Vladislaf 1 час назад

      Вопрос какого фига РФС вообще может судить и штрафовать человека который в данный момент по факту с футболом никак не связан? Я бы их на х.р послал если бы такой штраф мне выписали. А так поср.ть на Слуцкого и его друга Дзюбу с их дебильным шоу, просто с какого х.я?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      rac531 > Vladislaf 8 минут назад

      И на каком ЮРИДИЧЕСКОМ основании РФС во главе с сумасшедшим ДЮКОВЫМ будет изымать 100 000 рублей со Слукого?)))))
      Или пошлет пи...ерских бандитов из бан..итского Петербурга?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      Александр.Т. 1 час назад

      Он может на три буквы послать рфс , он сейчас не как не привязан к футболу,рпл,РФС, и может подать иск на рфс за вымогание денег

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5019

      Ziklop 1 час назад

      я вот только не понял? у нас РФСные свинюши уже суд подменяют? каким образом чудо Слуцкер сейчас привязан к рфс?
      или эта дебильное шоу детище рфс?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21752

      Cleaner > Ziklop 14 минут назад

      РФСных свинюш с такого высокого олимпа утвердили, что у них крышу от своей значимости напрочь снесло...(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14933

      Skull_Boy 1 час назад

      Ххахаахахах, выступил в шоу на платформе и санкции из РФС элитные дЭбилы однако у нас работают

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6040

      Питерский князь 2 часа назад

      Я вот о чём подумал, если Слуцкий не может усидеть на одном месте, сидя на месте в тренерской зоне, то что он устраивает в туалете? Все стены, наверно в говне?
      :)))

      0
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      Рейтинг: +602

      avera > Питерский князь 53 минуты назад

      Наверное по себе судишь?

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