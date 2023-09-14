Уткин высмеял решение комитета РФС по Слуцкому

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал решение РФС наказать Леонида Слуцкого. Комитет по этике отстранил тренера от футбола на год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

«Комитет по этике отстранил Леонида Слуцкого на год от любой футбольной деятельности.

Смелые, решительные люди. И великодушные. Потому что – условно. Отстранить условно – ну, это же примерно то же, что казнить условно. Странно, что пока никого условно не штрафуют.

Мне кажется, если член комитета по этике вдруг (например) живет на две семьи и любовница пилит его: ты обещал, когда же ты уйдешь от жены, я тебя люблю, ну как же… И в этом случае член комитета по этике чмокнет любовницу в щечку, погладит по голове и скажет: «Милая, ну что ты. Я ведь давно на тебе женат. Ну, родная?! Условно!» И добавит: «Ну, мне пора!»

Нет более бессмысленного органа в управлении спортом, в частности футболом, чем комитет по этике. Мышь, которая мечтает родить гору. Невозможно? Да, невозможно. Но если условно…» – написал Уткин.