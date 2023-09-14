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    Уткин высмеял решение комитета РФС по Слуцкому

    Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал решение РФС наказать Леонида Слуцкого. Комитет по этике отстранил тренера от футбола на год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

    «Комитет по этике отстранил Леонида Слуцкого на год от любой футбольной деятельности.

    Смелые, решительные люди. И великодушные. Потому что – условно. Отстранить условно – ну, это же примерно то же, что казнить условно. Странно, что пока никого условно не штрафуют.

    Мне кажется, если член комитета по этике вдруг (например) живет на две семьи и любовница пилит его: ты обещал, когда же ты уйдешь от жены, я тебя люблю, ну как же… И в этом случае член комитета по этике чмокнет любовницу в щечку, погладит по голове и скажет: «Милая, ну что ты. Я ведь давно на тебе женат. Ну, родная?! Условно!» И добавит: «Ну, мне пора!»

    Нет более бессмысленного органа в управлении спортом, в частности футболом, чем комитет по этике. Мышь, которая мечтает родить гору. Невозможно? Да, невозможно. Но если условно…» – написал Уткин.

    • РФС наказал Слуцкого за высказывания в адрес корреспондента «РБ Спорт».
    • Тренер назвал журналиста «19-летним дебилом».

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 21:56
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +285

      The only one 1 час назад

      Чиновники по футболу хорошо могут только бабло пилить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6040

      Питерский князь 1 час назад

      В прошлом году, одному парню, дали 11 лет условно, за наркоту. Это самый большой и тупой условный срок, про который я слышал.

      Так вот, выйдя из здания суда, он решил это дело отметить. Ведь денег, в этот театр обсурда он вгрохал не мало.
      По интернет магазину купил себе дозу. Поехал, забрал. Бац из-за угла патруль.
      Вобщем, дальше уехал на 18.
      :)))
      И кто сказал, что условный ничего не дает? А забрали, с какими-то крошками.

      0
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      ...
      Рейтинг: +285

      The only one > Питерский князь 1 час назад

      питерский б-омж- ты ещё в адеквате?

      2
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      ...
      Рейтинг: +6040

      Питерский князь > The only one 1 час назад

      А ты уже нет?
      :)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +285

      The only one > Питерский князь 1 час назад

      что ж ты спрятался, как последняя шв-аль и никому не ответил по матчу памяти Цымбаря, а бом-жара?

      1
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      ...
      Рейтинг: +285

      The only one > Питерский князь 1 час назад

      ссыкливая ты тва-рина, только и можешь, что из подворотни тявкать

      0
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      Рейтинг: +6040

      Питерский князь > The only one 59 минут назад

      Майкоп кубанский, тебя бомбит.
      Дымоход свой пожалей.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +285

      The only one > Питерский князь 55 минут назад

      Да у меня всё нормально, а ты вот на проверку бабой оказался. Не ведут себя так мужики.

      0
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      Рейтинг: +285

      The only one > Питерский князь 54 минуты назад

      А ник всё таки смени: питерский бом-ж или питерская баба тебе больше к лицу. Не позорь культурную столицу.

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      Рейтинг: +6040

      Питерский князь > The only one 49 минут назад

      Да что ты говоришь?
      Скромности тебе не занимать. В учителя мне заделался.
      Я смотрю, ты завис, с тех пор не отпустило? Сходи к врачу, скажи что тебе пи.з.дец.

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      Рейтинг: +285

      The only one > Питерский князь 46 минут назад

      А я смотрю у тебя ни стыда ни совести нет и видимо не было никогда. Так что сам себе ты дал совет:Сходи к врачу, скажи что тебе пи.з.дец. А насчёт учителей- подонков иногда учить надо.

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      Рейтинг: +6040

      Питерский князь > The only one 42 минуты назад

      Не интересно.

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      Рейтинг: +285

      The only one > Питерский князь 37 минут назад

      Понятное дело. У подонков всегда так: написал херню- толпа разнесла в пух и прах, так поджал хвост и в подворотню спрятался. Смелости не хватило даже ответить. А теперь ты снова "герой"- тебе не интересно... Сволочь ты последняя.

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      Рейтинг: +19834

      ilichkadr 1 час назад

      С Васей можно согласиться. Комитету по этике саечку отпустил смачную.

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