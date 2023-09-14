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  • Семак: «УЕФА ждет возвращения России. Решение о бане политизировано на 100%»

Семак: «УЕФА ждет возвращения России. Решение о бане политизировано на 100%»

14 сентября 2023, 15:12
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отстранении российских команд от международных матчей.

«Я знаю одно, что в УЕФА ждут возвращения России. Они готовы вернуть нас, когда будут для этого обстоятельства.

Решение об исключении политизировано на 100%. Спорт должен быть тем звеном, которое будет объединять, а не разъединять людей. К сожалению, политизация спорта и излишняя медийность это неправильно. Спорт должен быть вне политики.

Команде не хватает того драйва Лиги чемпионов. Это, конечно, лучший клубный турнир в мире. Многие игроки стремятся туда попасть, чтобы ощутить эту атмосферу.

Мы не можем повлиять на остранение от еврокубков. Мы, конечно, скучаем по этой обстановке. Глобально внутри команды ничего не поменялось. Мы также тренируемся, готовимся к матчам. Нужно работать и ждать возвращения.

Из игроков мы никого не держим. Если есть предложение для наших футболистов от тех команд, которые играют в Лиги чемпионов, то мы готовы отпустить. Но, как правило, таких предложений нет.

На международной арене безусловно надо играть. Это важно в том контексте, в котором мы сейчас находимся. Международный матч – опыт. Мы играли с «Фенербахче», «Црвеной», «Сепаханом». Поедем и сыграем с «Нефтчи».

Также важно, чтобы о нас помнили и знали, что мы все еще есть. В политическом контексте это тоже важный момент.

Если говорить о мотивации сейчас играть за сборную: любая игра за сборную – защита чести своей страны. И не нужна никакая другая мотивация. Конечно, разница между товарищескими и официальными матчами есть. Невозможно одинаково подойти к этим играм.

Но побеждать – тоже хорошая мотивация в каждой команде. У нас на тренировках, например, такие зарубы в каждых двусторонках происходят», – сказал Семак.

  • Россия уже полтора года отстранена от еврокубков.
  • Национальная команда играет только товарищеские матчи.

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Источник: «СБГ Мысли Вслух»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
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шахта Заполярная
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