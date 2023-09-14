Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Юрана выписали из больницы: в «Пари НН» рассказали о его состоянии после экстренной операции

    Юрана выписали из больницы: в «Пари НН» рассказали о его состоянии после экстренной операции

    Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил о выписке тренера Сергея Юрана из больницы после экстренной операции.

    • В ночь на 8 сентября его экстренно прооперировали.
    • Хирургическое вмешательство потребовалось для удаления камней из почек.
    • «Пари НН» идет на 8-м месте в РПЛ.

    «Сергея Николаевича выписали из больницы. Сейчас он на домашнем режиме. Врачи сказали, что ему нельзя волноваться. Они против того, чтобы он завтра был на игре.

    Но окончательного решения мы не приняли, поскольку все мы знаем Сергея Николаевича. Он очень хочет быть с командой на матче с «Динамо», – сказал Кондратов.

    Новости по теме
    Юран дал первый комментарий после экстренной операции
    Названа причина экстренной операции Юрана 4
    «Показания были экстренные»: «Пари НН» сообщил, что Юран перенес операцию 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22196

      derrik2000 6 минут назад

      Ну, понятное дело, что Серёга хочет САМ быть на тренерской скамейке: без его присутствия игрочишки будут вяло бегать, а встречаются-то не абы с кем, а с Динамо, которое, по-моему, наконец-то нащупало свою игру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3202

      alefreddy 1 час назад

      пиво повлияло на почки.Скорейшего выздоровления

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 