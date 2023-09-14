Юрана выписали из больницы: в «Пари НН» рассказали о его состоянии после экстренной операции

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сообщил о выписке тренера Сергея Юрана из больницы после экстренной операции.

В ночь на 8 сентября его экстренно прооперировали.

Хирургическое вмешательство потребовалось для удаления камней из почек.

«Пари НН» идет на 8-м месте в РПЛ.

«Сергея Николаевича выписали из больницы. Сейчас он на домашнем режиме. Врачи сказали, что ему нельзя волноваться. Они против того, чтобы он завтра был на игре.

Но окончательного решения мы не приняли, поскольку все мы знаем Сергея Николаевича. Он очень хочет быть с командой на матче с «Динамо», – сказал Кондратов.