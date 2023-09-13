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    • Где смотреть матч  «Вест Хэм» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 16 сентября

    Где смотреть матч  «Вест Хэм» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 16 сентября

    «Вест Хэм» и «Манчестер Сити» сыграют в матче 5-го тура АПЛ.

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    • Игра состоится в субботу, 16 сентября.
    • Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Лондон».
    • Начало – в 17:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Манчестер Сити»

    Ставки на матч «Вест Хэм» – «Манчестер Сити»

    Коэффициенты:

    • победа «Вест Хэма» – 7.10
    • ничья – 5.00
    • победа «Манчестер Сити» – 1.45

    Источник: Бомбардир

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    13.09.2023 23:50
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