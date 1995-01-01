Англия. Премьер-лига (2022/2023) Лига конференций (2022/2023), первый матч Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Лига конференций (2022/2023), ответный матч Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023) Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|27 тур
|12 марта, воскресенье
|17:00
|Вест Хэм
|Астон Вилла
|28 тур
|19 марта, воскресенье
|19:30
|Манчестер Сити
|Вест Хэм
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Перенесен на неопределенный срок
|29 тур
|2 апреля, воскресенье
|16:00
|Вест Хэм
|Саутгемптон
|34 тур
|29 апреля, суббота
|14:30
|Кристал Пэлас
|Вест Хэм
|35 тур
|6 мая, суббота
|17:00
|Вест Хэм
|Манчестер Юнайтед