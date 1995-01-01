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    Вест Хэм - расписание

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.whufc.com
    Стадион Лондон
    Тренер Дэвид Мойес
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    26 тур
    		4 марта, суббота 18:00 Брайтон Вест Хэм
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    1/8 финала
    первый матч    		 9 марта, четверг 20:45 АЕК Вест Хэм
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    27 тур
    		12 марта, воскресенье 17:00 Вест Хэм Астон Вилла
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    1/8 финала
    ответный матч    		 16 марта, четверг 23:00 Вест Хэм АЕК
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    28 тур
    		19 марта, воскресенье 19:30 Манчестер Сити Вест Хэм
    Перенесен на неопределенный срок
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    29 тур
    		2 апреля, воскресенье 16:00 Вест Хэм Саутгемптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    7 тур
    		5 апреля, среда 22:00 Вест Хэм Ньюкасл
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    30 тур
    		8 апреля, суббота 17:00 Фулхэм Вест Хэм
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    31 тур
    		16 апреля, воскресенье 16:00 Вест Хэм Арсенал
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    32 тур
    		22 апреля, суббота 17:00 Борнмут Вест Хэм
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    33 тур
    		26 апреля, среда 21:45 Вест Хэм Ливерпуль
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    34 тур
    		29 апреля, суббота 14:30 Кристал Пэлас Вест Хэм
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    35 тур
    		6 мая, суббота 17:00 Вест Хэм Манчестер Юнайтед
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    36 тур
    		13 мая, суббота 17:00 Брентфорд Вест Хэм
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    37 тур
    		20 мая, суббота 17:00 Вест Хэм Лидс
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    38 тур
    		28 мая, воскресенье 18:30 Лестер Вест Хэм
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