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    Вест Хэм - результаты

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.whufc.com
    Стадион Лондон
    Тренер Дэвид Мойес
    Турниры:
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    25 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Вест Хэм 4:0 Ноттингем Форест
    24 тур
    		19 февраля, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
    23 тур
    		11 февраля, суббота 15:30 Вест Хэм 1:1 Челси
    22 тур
    		4 февраля, суббота 20:30 Ньюкасл 1:1 Вест Хэм
    21 тур
    		21 января, суббота 18:00 Вест Хэм 2:0 Эвертон
    20 тур
    		14 января, суббота 18:00 Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм
    19 тур
    		4 января, среда 22:45 Лидс 2:2 Вест Хэм
    18 тур
    		30 декабря, пятница 22:45 Вест Хэм 0:2 Брентфорд
    17 тур
    		26 декабря, понедельник 23:00 Арсенал 3:1 Вест Хэм
    16 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 0:2 Лестер
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:00 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 19:15 Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
    13 тур
    		24 октября, понедельник 22:00 Вест Хэм 2:0 Борнмут
    12 тур
    		19 октября, среда 21:30 Ливерпуль 1:0 Вест Хэм
    11 тур
    		16 октября, воскресенье 16:00 Саутгемптон 1:1 Вест Хэм
    10 тур
    		9 октября, воскресенье 16:00 Вест Хэм 3:1 Фулхэм
    9 тур
    		1 октября, суббота 19:30 Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон
    8 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:15 Эвертон 1:0 Вест Хэм
    6 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Челси 2:1 Вест Хэм
    5 тур
    		31 августа, среда 21:45 Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм
    4 тур
    		28 августа, воскресенье 16:00 Астон Вилла 0:1 Вест Хэм
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 16:00 Вест Хэм 0:2 Брайтон
    2 тур
    		14 августа, воскресенье 16:00 Ноттингем Форест 1:0 Вест Хэм
    1 тур
    		7 августа, воскресенье 18:30 Вест Хэм 0:2 Манчестер Сити
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