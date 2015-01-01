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Англия. Чемпионшип
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Вест Хэм
Результаты
€ 248 млн
Вест Хэм - результаты матчей
Лондон
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Лондон
Сайт:
http://www.whufc.com
Тренер:
Нуну Эшпириту Санту
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Англия. Чемпионшип. 2026/2027
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Англия. Премьер-лига. 2024/2025
Лига Европы. 2023/2024
Англия. Премьер-лига. 2023/2024
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Лига Европы. Квалификация 2016/2017
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Англия. Премьер-лига. 2008/2009
Англия. Премьер-лига. 2007/2008
11.09 | 22:00
Вест Хэм
6 : 0
Рексхэм
08.09 | 22:00
Болтон
2 : 3
Вест Хэм
05.09 | 17:00
Вест Хэм
3 : 0
Дерби Каунти
01.09 | 21:45
Вест Хэм
4 : 2
Вулверхэмптон
29.08 | 17:00
Уотфорд
1 : 1
Вест Хэм
22.08 | 17:00
Вест Хэм
0 : 1
Чарльтон
16.08 | 18:00
Бернли
2 : 2
Вест Хэм
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