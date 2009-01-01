Турниры:
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|25 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|4:0
|Ноттингем Форест
|24 тур
|19 февраля, воскресенье
|19:30
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|23 тур
|11 февраля, суббота
|15:30
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|22 тур
|4 февраля, суббота
|20:30
|Ньюкасл
|1:1
|Вест Хэм
|21 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|2:0
|Эвертон
|20 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Вест Хэм
|19 тур
|4 января, среда
|22:45
|Лидс
|2:2
|Вест Хэм
|18 тур
|30 декабря, пятница
|22:45
|Вест Хэм
|0:2
|Брентфорд
|17 тур
|26 декабря, понедельник
|23:00
|Арсенал
|3:1
|Вест Хэм
|16 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|0:2
|Лестер
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:00
|Вест Хэм
|1:2
|Кристал Пэлас
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|19:15
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Вест Хэм
|13 тур
|24 октября, понедельник
|22:00
|Вест Хэм
|2:0
|Борнмут
|12 тур
|19 октября, среда
|21:30
|Ливерпуль
|1:0
|Вест Хэм
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Саутгемптон
|1:1
|Вест Хэм
|10 тур
|9 октября, воскресенье
|16:00
|Вест Хэм
|3:1
|Фулхэм
|9 тур
|1 октября, суббота
|19:30
|Вест Хэм
|2:0
|Вулверхэмптон
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:15
|Эвертон
|1:0
|Вест Хэм
|6 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Челси
|2:1
|Вест Хэм
|5 тур
|31 августа, среда
|21:45
|Вест Хэм
|1:1
|Тоттенхэм
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|16:00
|Астон Вилла
|0:1
|Вест Хэм
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|16:00
|Вест Хэм
|0:2
|Брайтон
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|16:00
|Ноттингем Форест
|1:0
|Вест Хэм
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|18:30
|Вест Хэм
|0:2
|Манчестер Сити