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Англия. Чемпионшип
Команды
Вест Хэм
Новости
€ 248 млн
Вест Хэм - новости команды
Лондон
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Лондон
Сайт:
http://www.whufc.com
Тренер:
Нуну Эшпириту Санту
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Таблица
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
Вчера, 08:57
Фото
«Ланс» подписал экс-футболиста «Барселоны»
1 сентября
Фото
«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Трансляция
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Фото
«Астон Вилла» усилила оборону участником ЧМ-2026
21 августа
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
12 августа
1
Фото
«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
24 июля
1
Клуб, вылетевший из АПЛ, продаст игрока сборной Нидерландов за 80 миллионов
21 июля
1
Фото
«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
Едва не вылетевший из АПЛ «Тоттенхэм» потратил 215 миллионов за два дня
2 июля
1
«Тоттенхэм» согласовал шокирующий трансфер
30 июня
2
«Реал» рассматривает трех полузащитников
18 июня
У «ПСЖ» попросили 130 миллионов за игроков, вылетевших из АПЛ
12 июня
5
Список трансферных «хотелок» Моуринью после назначения в «Реал»
7 июня
3
«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке
25 мая
1
АПЛ. «Ман Сити» проиграл в последнем матче Гвардиолы, «Тоттенхэм» избежал вылета и другие результаты
24 мая
1
Трансляция
«Ньюкасл» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Ньюкасл» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.10
16 мая
В Англии раскрыли 10 трансферных целей «Манчестер Юнайтед»
13 мая
1
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма» (1:0), у которого отменили гол на 95-й минуте
10 мая
6
Трансляция
«Вест Хэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Вест Хэм» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.63
9 мая
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался хавбеком сборной Португалии
5 мая
Трансляция
«Брентфорд» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Брентфорд» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.55
1 мая
Трансляция
«Вест Хэм» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Вест Хэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.90
24 апреля
Трансляция
«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026
20 апреля
«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
19 апреля
1
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3
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5
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ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
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Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
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Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
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Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
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Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
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Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
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Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
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ЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
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