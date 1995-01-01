- 2 марта
- 08:55 Вратарь «Вест Хэма» сломал скулу и глазницу
- 00:50 Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» (3:1), «Тоттенхэм» вылетел от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) 1
- 25 февраля
- 08:48 Бабаев прокомментировал ситуацию с долгом «Вест Хэма» перед ЦСКА за трансфер Влашича 1
- 24 февраля
- 15:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
- 19 февраля
- 21:24 АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» (2:0) и поднялся в топ-4 1
- 19:09 «Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: стартовые составы на 24-й тур АПЛ
- 11 февраля
- 18:39 «Мы сделали шаг вперед». Поттер – о ничьей «Челси» с «Вест Хэмом»
- 18:15 Мудрик в матче с «Вест Хэмом» ни разу не пробил по воротам. Его купили за 70 миллионов 6
- 17:33 АПЛ. «Челси» не смог победить «Вест Хэм» (1:1). Феликс забил 2
- 16:11 Феликс забил первый гол за «Челси», у Энцо дебютный ассист
- 14:51 «Вест Хэм» – «Челси»: стартовые составы на 23-й тур АПЛ
- 10 февраля
- 16:47 Прогнозы и коэффициенты на матч «Вест Хэм» – «Челси»: 23 тур АПЛ, 11 февраля 2023
- 6 февраля
- 23:06 Во сколько смотреть матч «Вест Хэм» – «Челси»: 23 тур АПЛ, 11 февраля 2023
- 23:00 Где смотреть матч «Вест Хэм» – «Челси»: 23 тур АПЛ, 11 февраля 2023
- 12:36 «Вест Хэм» снизил цену на Райса
- 5 февраля
- 17:00 Мойес провел 642-й матч в АПЛ. Больше игр только у двух тренеров
- 12:15 Мойес: «Трансфер Райса из «Вест Хэма» побьет британский рекорд»
- 31 января
- 18:10 Фото «Ньюкасл» объявил о покупке защитника «Вест Хэма»
- 30 января
- 22:44 «Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
- 10:50 «Вест Хэм» и «Астон Вилла» претендуют на финалиста ЧМ-2022