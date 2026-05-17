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  • «Ньюкасл» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

«Ньюкасл» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

17 мая, 18:20
Ньюкасл
17.05.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
15' Н. Вольтемаде 19' В. Осула 65' В. Осула
69' В. Кастелланос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К) ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Энтони Гордон
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
14
Шон Нив
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
17
Мохамаду Канте
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
19
Пабло
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
2
Триппьер
16
Тонали
11
Барнс
3
Холл
39
Гимарайнс
41
Рэмзи
10
Осула
27
Вольтемаде
3-3-3-1
1
Хермансен
15
Мавропанос
20
Тодибо
5
Дисаси
29
Ван-Биссака
28
Соучек
25
Диуф
38
Саммервил
18
Фернандеш
20
Боуэн
13
Уилсон
27
Вольтемаде
33
Берн
33
Берн
27
Вольтемаде
16
Тонали
28
Уиллок
28
Уиллок
16
Тонали
10
Осула
9
Висса
9
Висса
10
Осула
2
Триппьер
19
Эланга
19
Эланга
2
Триппьер
11
Барнс
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Барнс
28
Соучек
17
Канте
17
Канте
28
Соучек
20
Тодибо
11
Кастелланос
11
Кастелланос
20
Тодибо
29
Ван-Биссака
19
Пабло
19
Пабло
29
Ван-Биссака
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
14
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ньюкасл
Точно не сыграют
Эмиль Крафт
ПЗ
Валентино Ливраменто
ПЗ
Льюис Майли
АП
Фабиан Шер
ЦЗ
Жоэлинтон
АП
Вест Хэм
Точно не сыграют
Адама Траоре
ПВ
Лукаш Фабиански
ВР
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
1
3
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
8
11
Офсайды
2
2
Количество передач
503
410
Сейвы
7
4
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Вест Хэма», 37-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл»«Вест Хэм»

«Ньюкасл» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Ньюкасл
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