17.05.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-1-3-1-2
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
2
Триппьер
16
Тонали
11
Барнс
3
Холл
39
Гимарайнс
41
Рэмзи
10
Осула
27
Вольтемаде
3-3-3-1
1
Хермансен
15
Мавропанос
20
Тодибо
5
Дисаси
29
Ван-Биссака
28
Соучек
25
Диуф
38
Саммервил
18
Фернандеш
20
Боуэн
13
Уилсон
27
Вольтемаде
33
Берн
33
Берн
27
Вольтемаде
16
Тонали
28
Уиллок
28
Уиллок
16
Тонали
10
Осула
9
Висса
9
Висса
10
Осула
2
Триппьер
19
Эланга
19
Эланга
2
Триппьер
11
Барнс
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Барнс
28
Соучек
17
Канте
17
Канте
28
Соучек
20
Тодибо
11
Кастелланос
11
Кастелланос
20
Тодибо
29
Ван-Биссака
19
Пабло
19
Пабло
29
Ван-Биссака
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
14
Шон Нив
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ньюкасл
Точно не сыграют
Вест Хэм
Точно не сыграют
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
1
3
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
8
11
Офсайды
2
2
Количество передач
503
410
Сейвы
7
4
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Вест Хэма», 37-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Вест Хэм»
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Источник: «Бомбардир»