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«Ньюкасл» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.10

16 мая 2026 12:11
Ньюкасл - Вест Хэм
17 мая 2026, воскресенье 19:30 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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2.10
Победа «Ньюкасла»
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17 мая в 37-м туре АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Матч в Ньюкасле начнется в 19:30 (мск).

«Ньюкасл»

Команда Эдди Хау с 46 очками занимает 13-е место. «Ньюкасл» добыл 13 побед, 7 ничьих и потерпел 16 поражений, разница мячей – 50:52.

Последние результаты:

  • 10.05.26 «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл» – 1:1;
  • 02.05.26 «Ньюкасл» – «Брайтон» – 3:1;
  • 25.04.26 «Арсенал» – «Ньюкасл» – 1:0.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» набрал 36 очков и занимает 18-е место. Подопечные Нуну Эшпириту Санту добыли 9 побед, 9 ничьих и потерпели 18 поражений, разница мячей – 42:62.

Предыдущие результаты:

  • 10.05.26 «Вест Хэм» – «Арсенал» – 0:1;
  • 02.05.26 «Брентфорд» – «Вест Хэм» – 3:0;
  • 25.04.26 «Вест Хэм» – «Эвертон» – 2:1.

Очные встречи

  • 02.11.25 «Вест Хэм» – «Ньюкасл» – 3:1;
  • 10.05.25 «Вест Хэм» – «Ньюкасл» – 0:1;
  • 25.11.24 «Ньюкасл» – «Вест Хэм» – 0:2.

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Вест Хэм»

«Вест Хэму» победа нужна как воздух. Отставание «молотобойцев» от «Тоттенхэма» – 2 очка, но «шпорам» играть в гостях с «Челси». «Ньюкасл» никаких задач в этом сезоне уже не решает, но у хозяев есть желание отомстить лондонцам за поражение в первом круге и порадовать фанатов в последнем домашнем матче сезона.

  • Прогноз – П1 с кф. 2.10.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.00.

2.10
Победа «Ньюкасла»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Ньюкасл
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