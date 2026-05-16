17 мая в 37-м туре АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Матч в Ньюкасле начнется в 19:30 (мск).

«Ньюкасл»

Команда Эдди Хау с 46 очками занимает 13-е место. «Ньюкасл» добыл 13 побед, 7 ничьих и потерпел 16 поражений, разница мячей – 50:52.

Последние результаты:

10.05.26 «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл» – 1:1;

02.05.26 «Ньюкасл» – «Брайтон» – 3:1;

25.04.26 «Арсенал» – «Ньюкасл» – 1:0.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» набрал 36 очков и занимает 18-е место. Подопечные Нуну Эшпириту Санту добыли 9 побед, 9 ничьих и потерпели 18 поражений, разница мячей – 42:62.

Предыдущие результаты:

10.05.26 «Вест Хэм» – «Арсенал» – 0:1;

02.05.26 «Брентфорд» – «Вест Хэм» – 3:0;

25.04.26 «Вест Хэм» – «Эвертон» – 2:1.

Очные встречи

02.11.25 «Вест Хэм» – «Ньюкасл» – 3:1;

10.05.25 «Вест Хэм» – «Ньюкасл» – 0:1;

25.11.24 «Ньюкасл» – «Вест Хэм» – 0:2.

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Вест Хэм»

«Вест Хэму» победа нужна как воздух. Отставание «молотобойцев» от «Тоттенхэма» – 2 очка, но «шпорам» играть в гостях с «Челси». «Ньюкасл» никаких задач в этом сезоне уже не решает, но у хозяев есть желание отомстить лондонцам за поражение в первом круге и порадовать фанатов в последнем домашнем матче сезона.