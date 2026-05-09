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«Вест Хэм» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.63

09 мая 2026 12:27
Вест Хэм - Арсенал
10 мая 2026, воскресенье 18:30 | Англия. Премьер-лига, 36 тур
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1.60
победа «Арсенала»
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Десятого мая 2026 года в 18:30 по Москве состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии. На повестке дня (а точнее – вечера) очередное лондонское дерби: «Вест Хэм» vs «Арсенал».

«Вест Хэм»

По итогам прошлого тура «молотобойцы» рухнули в зону вылета в Чемпионшип, пропустив вперед «Тоттенхэм». При этом боссы клуба из Восточного Лондона настроены удержать тренера Нуну Эшпириту Санту даже в том случае, если «Вест Хэму» не удастся сохранить прописку в АПЛ.

Последние три игры:

  • Брентфорд – Вест Хэм 3:0
  • Вест Хэм – Эвертон 2:1
  • Кристал Пэлас – Вест Хэм 0:0

«Арсенал»

«Канониры» воодушевились потерей очков «Манчестер Сити» и в мид-уик прошли в финал Лиги чемпионов. Теперь, как пишет издание The Times – «Арсеналу» осталось провести «4 матча до бессмертия». Команда Артеты может выиграть АПЛ, и ЛЧ.

Последние три игры:

  • Арсенал – Атлетико 1:0 (Лига чемпионов)
  • Арсенал – Фулхэм 3:0
  • Атлетико – Арсенал 1:1 (ЛЧ)

Очные встречи

  • Арсенал – Вест Хэм 2:0
  • Арсенал – Вест Хэм 0:1
  • Вест Хэм – Арсенал 2:5

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Арсенал»

Задача «Арсенала» яснее ясного – выигрывай в оставшихся турах и забирай корону Премьер-лиги. «Вест Хэм», в свою очередь, оказался загнан в угол – отступать некуда.

У принципиальных соперников диаметрально разные цели и оба сражаются как в последний раз, но класс «канониров» все же заметно выше. «Арсенал» не может упустить своего после 22 лет ожидания парада в честь победы в АПЛ. Сейчас, или никогда.

Прогноз: победа «Арсенала», коэффициент – 1,63. Прогноз на счет – 0:2.

1.60
победа «Арсенала»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Арсенал Вест Хэм
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