2 мая на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» примет «Вест Хэм». Встреча команд с разной турнирной динамикой: хозяева не могут одержать победу на протяжении шести туров, а гости находятся на подъeме и пытаются отдалиться от зоны вылета.

«Брентфорд»

«Пчeлы» подходят к матчу после гостевого поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и не могут одержать победу на протяжении шести последних туров. Команда демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Игор Тиаго с 24 голами в 36 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. Исторически «Брентфорд» доминирует над «Вест Хэмом» в АПЛ, не проигрывая в 8 из 9 последних матчей и забивая в семи последних очных встречах.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» подходят к матчу после важной домашней победы над «Эвертоном» (2:1) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Джеррод Боуэн с 10 голами в 38 матчах является лучшим бомбардиром. «Вест Хэм» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей АПЛ и постепенно выбирается из опасной зоны.

Факты о командах

«Брентфорд»

Не может выиграть в 6 последних матчах АПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

Не проигрывает в 8 из 9 последних матчей против «Вест Хэма» в АПЛ

Забивает в 7 последних очных матчах против «Вест Хэма»

Не выигрывает в 7 последних матчах во всех турнирах

«Вест Хэм»

Не проигрывает в 3 последних матчах АПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей АПЛ

Проигрывает в 8 из 9 последних матчей против «Брентфорда» в АПЛ

Победа в последнем матче над «Эвертоном» (2:1)

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Вест Хэм»

«Брентфорд» имеет впечатляющее историческое преимущество в домашних матчах против «Вест Хэма» и не проигрывает «молотобойцам» в 8 из 9 последних встреч в АПЛ. «Вест Хэм» находится в хорошей форме и демонстрирует отличную результативность. Учитывая историю встреч и текущую форму команд, ожидаем результативный футбол.

Рекомендованные ставки