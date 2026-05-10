10.05.2026, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
3-3-3-1
1
Хермансен
20
Тодибо
15
Мавропанос
5
Дисаси
25
Диуф
28
Соучек
29
Ван-Биссака
20
Боуэн
18
Фернандеш
38
Саммервил
11
Кастелланос
4-2-3-1
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
49
Льюис-Скелли
7
Сака
10
Эзе
19
Троссард
14
Дьекереш
11
Кастелланос
19
Пабло
19
Пабло
11
Кастелланос
5
Дисаси
13
Уилсон
13
Уилсон
5
Дисаси
33
Калафьори
3
Москера
3
Москера
33
Калафьори
4
Уайт
36
Субименди
36
Субименди
4
Уайт
10
Эзе
8
Эдегор
8
Эдегор
10
Эзе
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
Субименди
29
Хаверц
29
Хаверц
Субименди
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
17
Мохамаду Канте
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Кепа
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
56
Макс Доумэн
АП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
17
Мохамаду Канте
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
56
Макс Доумэн
АП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
Точно не сыграют
Арсенал
Точно не сыграют
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
3
4
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
12
Количество передач
283
500
Сейвы
1
3
Точность передач %
66
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.15
1.18
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Арсенала», 36-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»