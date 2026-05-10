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  • «Вест Хэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Вест Хэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 17:20
Вест Хэм
10.05.2026, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
83' Л. Троссард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
(К) ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
17
Мохамаду Канте
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
19
Пабло
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
56
Макс Доумэн
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
3-3-3-1
1
Хермансен
20
Тодибо
15
Мавропанос
5
Дисаси
25
Диуф
28
Соучек
29
Ван-Биссака
20
Боуэн
18
Фернандеш
38
Саммервил
11
Кастелланос
4-2-3-1
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
49
Льюис-Скелли
7
Сака
10
Эзе
19
Троссард
14
Дьекереш
11
Кастелланос
19
Пабло
19
Пабло
11
Кастелланос
5
Дисаси
13
Уилсон
13
Уилсон
5
Дисаси
33
Калафьори
3
Москера
3
Москера
33
Калафьори
4
Уайт
36
Субименди
36
Субименди
4
Уайт
10
Эзе
8
Эдегор
8
Эдегор
10
Эзе
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
Субименди
29
Хаверц
29
Хаверц
Субименди
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
17
Мохамаду Канте
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Кепа
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
56
Макс Доумэн
АП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
17
Мохамаду Канте
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
56
Макс Доумэн
АП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
Точно не сыграют
Лукаш Фабиански
ВР
Адама Траоре
ПВ
Арсенал
Точно не сыграют
Микель Мерино
ЦП
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
3
4
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
12
Количество передач
283
500
Сейвы
1
3
Точность передач %
66
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.15
1.18
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Арсенала», 36-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм»«Арсенал»

«Вест Хэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Вест Хэм
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