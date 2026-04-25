25.04.2026, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
4-1-3-2
1
Хермансен
25
Диуф
15
Мавропанос
5
Дисаси
2
Уокер-Питерс
28
Соучек
38
Саммервил
18
Фернандеш
20
Боуэн
11
Кастелланос
19
Пабло
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
15
О'Брайен
6
Тарковски
5
Кин
16
Миколенко
8
Дьюсбери-Холл
5
Гуйе
37
Гарнер
7
Ндиайе
11
Макнил
11
Барри
20
Боуэн
20
Тодибо
20
Тодибо
20
Боуэн
11
Кастелланос
8
Поттс
8
Поттс
11
Кастелланос
19
Пабло
13
Уилсон
13
Уилсон
19
Пабло
15
О'Брайен
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
15
О'Брайен
5
Гуйе
24
Алькарас
24
Алькарас
5
Гуйе
11
Макнил
19
Джордж
19
Джордж
11
Макнил
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Мохамаду Канте
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
12
Марк Траверс
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Мохамаду Канте
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Хэм
Точно не сыграют
Эвертон
Точно не сыграют
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
3
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
374
477
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.12
-0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Эвертона», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Эвертон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»