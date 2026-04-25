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  • «Вест Хэм» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Вест Хэм» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 15:50
Вест Хэм
25.04.2026, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
51' Т. Соучек 90+2' К. Уилсон
88' К. Дьюсбери-Холл
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
18
Матеуш Фернандеш
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
19
Пабло
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Мохамаду Канте
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
4-1-3-2
1
Хермансен
25
Диуф
15
Мавропанос
5
Дисаси
2
Уокер-Питерс
28
Соучек
38
Саммервил
18
Фернандеш
20
Боуэн
11
Кастелланос
19
Пабло
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
15
О'Брайен
6
Тарковски
5
Кин
16
Миколенко
8
Дьюсбери-Холл
5
Гуйе
37
Гарнер
7
Ндиайе
11
Макнил
11
Барри
20
Боуэн
20
Тодибо
20
Тодибо
20
Боуэн
11
Кастелланос
8
Поттс
8
Поттс
11
Кастелланос
19
Пабло
13
Уилсон
13
Уилсон
19
Пабло
15
О'Брайен
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
15
О'Брайен
5
Гуйе
24
Алькарас
24
Алькарас
5
Гуйе
11
Макнил
19
Джордж
19
Джордж
11
Макнил
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Мохамаду Канте
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
12
Марк Траверс
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Мохамаду Канте
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Хэм
Точно не сыграют
Лукаш Фабиански
ВР
Эвертон
Точно не сыграют
Бету
ЦФ
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
Джек Грилиш
ЛВ
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
3
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
374
477
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.12
-0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Эвертона», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Эвертон»

  • Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
  • Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Вест Хэм» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Эвертон Вест Хэм
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