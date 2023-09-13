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    Бут: «Слуцкий станет лучшим тренером России, вот увидите»

    Бывший защитник «Крыльев Советов» Мэттью Бут верит в тренерское будушее Леонида Слуцкого.

    «Слуцкий – тренер, который сломал систему. Объясняю: он один из первых в мире, кто начал использовать видео-анализ, чуть ли не придумал это. Горд, что играл под его руководством.

    Я знаю, что он стал комиком. Не удивлен! Почему? Потому что Леонид Викторович – персонаж, талантливый во всем. Его юмор – топ, мне он очень нравится. Если вы не знаете, то юмор тоже очень важен в футболе.

    Уверен, что вся история с его участием в различных передачах не помешает ему вернуться в тренерство. Можно сказать, он станет лучшим тренером России, когда вернется! Вот увидите», – сказал южноафриканец.

    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
    • При нем казанцы вылетели из РПЛ.
    • Слуцкий брал РПЛ, Кубок России с ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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