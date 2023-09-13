Бут: «Слуцкий станет лучшим тренером России, вот увидите»

Бывший защитник «Крыльев Советов» Мэттью Бут верит в тренерское будушее Леонида Слуцкого.

«Слуцкий – тренер, который сломал систему. Объясняю: он один из первых в мире, кто начал использовать видео-анализ, чуть ли не придумал это. Горд, что играл под его руководством.

Я знаю, что он стал комиком. Не удивлен! Почему? Потому что Леонид Викторович – персонаж, талантливый во всем. Его юмор – топ, мне он очень нравится. Если вы не знаете, то юмор тоже очень важен в футболе.

Уверен, что вся история с его участием в различных передачах не помешает ему вернуться в тренерство. Можно сказать, он станет лучшим тренером России, когда вернется! Вот увидите», – сказал южноафриканец.