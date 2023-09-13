Федотов и Акинфеев отпросят фанатов ЦСКА с работы на матч с «Сочи»

ЦСКА подготовил специальную форму для болельщиков, которые хотят отпроситься с работы ради кубкового домашнего матча с «Сочи».

«Друзья! Через неделю, 20 сентября, нам нужна будет ваша поддержка! Увы, кубковый матч с «Сочи» пройдeт в рабочее для многих болельщиков время, поэтому мы подготовили официальное письмо от клуба для вашего работодателя.

Заполнив специальную форму, вам на почту придeт официальное письмо от клуба, с просьбой отпустить вас на матч, подписанное главным тренером команды Владимиром Федотовым и капитаном Игорем Акинфеевым.

Надеемся, что работодатель оценит и пойдет вам навстречу! Ждeм вас на стадионе на Песчанке!» – написали москвичи.