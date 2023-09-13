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    • Федотов и Акинфеев отпросят фанатов ЦСКА с работы на матч с «Сочи»

    Федотов и Акинфеев отпросят фанатов ЦСКА с работы на матч с «Сочи»

    ЦСКА подготовил специальную форму для болельщиков, которые хотят отпроситься с работы ради кубкового домашнего матча с «Сочи».

    «Друзья! Через неделю, 20 сентября, нам нужна будет ваша поддержка! Увы, кубковый матч с «Сочи» пройдeт в рабочее для многих болельщиков время, поэтому мы подготовили официальное письмо от клуба для вашего работодателя.

    Заполнив специальную форму, вам на почту придeт официальное письмо от клуба, с просьбой отпустить вас на матч, подписанное главным тренером команды Владимиром Федотовым и капитаном Игорем Акинфеевым.

    Надеемся, что работодатель оценит и пойдет вам навстречу! Ждeм вас на стадионе на Песчанке!» – написали москвичи.

    • Матч 1-го круга остался за ЦСКА, который победил в серии пенальти.
    • Перед игрой с «Сочи» ЦСКА примет дома в РПЛ «Крылья Советов».
    • ЦСКА – действующий победитель Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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