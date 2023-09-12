«Болельщики уже на грани»: Аленичев – об игре «Спартака» при Абаскале

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о результатах московской команды в этом сезоне.

«Спартак» занимает 9-е место в РПЛ. Команда набрала 10 очков в семи турах.

– Впервые в России Гильермо Абаскаль оказался под таким большим давлением…

– А весной?

– Тогда все говорили, что есть игра, но нет реализации. Сейчас фокус критики сместился уже на решения Абаскаля. Верите, что он выдержит?

– Не знаю, выдержит или нет, но верю, что «Спартак» такую неудачную полосу пройдет. Трудные времена бывают у всех команд: и у «ПСЖ», и у «Баварии» с «Барселоной». «Спартак» – не исключение. Он хорошо начал сезон – и все начали говорить, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту». Это плохо. Думаю, футболисты стали думать: «Если мы три тура выиграли, дальше все пойдет как по накатанной». Только так не бывает – надо одно место рвать в каждой игре. Сейчас надо сделать правильные выводы, не обращать внимания, что говорят со стороны, и объединиться, чтобы «Спартак» был един – и с новыми силами пойти в бой. Верю, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» – вплоть до последнего тура.

– Очная встреча вас не смутила? «Зенит» был ощутимо лучше, а Барриос и Вендел классно сыграли в центре.

– Все знают, что Барриос и Вендел – действительно мощный центр. Одни из лучших игроков в нашем чемпионате. Но «Спартак» должен быть готовым к этому. А игра «Спартака» в Краснодаре вам понравилась? Один момент за матч, когда Соболев простреливал и попал в перекладину. А что Кордоба делал с ними? Я сейчас Промеса не узнаю – апатия какая‑то. Понимаю, что есть проблемы со стороны, но Квинси должен свои лидерские качества показывать. Или – Бонгонда. В первые игры классно выглядел – бежал, забивал. А сейчас… Не знаю, что у них в коллективе происходит.

– Есть ощущение, что лица у всех спартаковцев поменялись.

– Да, это визуально заметно. Не могу говорить, почему, не знаю. Может, ругаются с тренером, может, еще что‑то. Откуда мы знаем? Но, повторюсь, верю, что после паузы на сборную надо начинать рвать одно место. Потому что болельщики уже на грани.