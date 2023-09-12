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    • «Болельщики уже на грани»: Аленичев – об игре «Спартака» при Абаскале

    «Болельщики уже на грани»: Аленичев – об игре «Спартака» при Абаскале

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о результатах московской команды в этом сезоне.

    «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ. Команда набрала 10 очков в семи турах.

    – Впервые в России Гильермо Абаскаль оказался под таким большим давлением…

    – А весной?

    – Тогда все говорили, что есть игра, но нет реализации. Сейчас фокус критики сместился уже на решения Абаскаля. Верите, что он выдержит?

    – Не знаю, выдержит или нет, но верю, что «Спартак» такую неудачную полосу пройдет. Трудные времена бывают у всех команд: и у «ПСЖ», и у «Баварии» с «Барселоной». «Спартак» – не исключение. Он хорошо начал сезон – и все начали говорить, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту». Это плохо. Думаю, футболисты стали думать: «Если мы три тура выиграли, дальше все пойдет как по накатанной». Только так не бывает – надо одно место рвать в каждой игре. Сейчас надо сделать правильные выводы, не обращать внимания, что говорят со стороны, и объединиться, чтобы «Спартак» был един – и с новыми силами пойти в бой. Верю, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» – вплоть до последнего тура.

    – Очная встреча вас не смутила? «Зенит» был ощутимо лучше, а Барриос и Вендел классно сыграли в центре.

    – Все знают, что Барриос и Вендел – действительно мощный центр. Одни из лучших игроков в нашем чемпионате. Но «Спартак» должен быть готовым к этому. А игра «Спартака» в Краснодаре вам понравилась? Один момент за матч, когда Соболев простреливал и попал в перекладину. А что Кордоба делал с ними? Я сейчас Промеса не узнаю – апатия какая‑то. Понимаю, что есть проблемы со стороны, но Квинси должен свои лидерские качества показывать. Или – Бонгонда. В первые игры классно выглядел – бежал, забивал. А сейчас… Не знаю, что у них в коллективе происходит.

    – Есть ощущение, что лица у всех спартаковцев поменялись.

    – Да, это визуально заметно. Не могу говорить, почему, не знаю. Может, ругаются с тренером, может, еще что‑то. Откуда мы знаем? Но, повторюсь, верю, что после паузы на сборную надо начинать рвать одно место. Потому что болельщики уже на грани.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1085

      Айболид 32 минуты назад

      Некоторые из них с рождения "на грани" .

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      Рейтинг: +19291

      paracetamol 52 минуты назад

      Аленичев – об игре «Спартака» при Абаскале: меня надо в тренеры, меня, я им всем покажу, на баланду посажу, а денюжки мои будут!

      0
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      Рейтинг: +4166

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Болельщики хряков уже не в силах терпеть. 20 лет лузерства, за исключением судейского проданного чемпионства имени Симоняна. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +3200

      alefreddy 1 час назад

      сливают испанца не иначе

      2
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      Рейтинг: +22175

      derrik2000 > alefreddy 8 минут назад

      Да 100% !!!
      Видимо, игрокам Спартака уже этот ржавый с его "экскриментами" надоел хуже горькой редьки.
      Пусть опять на Базеле тренируется.

      0
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      Рейтинг: +22175

      derrik2000 1 час назад

      Если это интервью попытка себя любимого отрекламировать в качестве будущего ГТ, то это, пожалуй, зДря.
      Тандем Аленичев - Титов в тренерском деле, как говорится, не катит.
      Обоим не достаёт характера и харизмы.
      Если только брать обоих примерно на полгода непосредственно ПЕРЕД приглашением кого-то ещё.
      Никакущего как тренера, НО отличного мотиватора.
      Как карьеркина в 2016-м. )

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      Рейтинг: +24230

      Persona_non_Grata > derrik2000 1 час назад

      Хахаха, знаю, знаю, твои мыслишки - на пол годика, а там глядишь и Юран поправится и восстановится, ВОТ ЭТОТ ТРЕНЕР ДЛЯ СПАРТАКА - ВСЕМ ТРЕНЕРАМ ТРЕНЕРИЩЕ !!! ))) , А ТО НАЧАЛ ПОНИМАЕШЬ ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ НАВОДИТЬ - "перед приглашением кого-то ещё, ... отличного мотиватора... " !)))

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      Рейтинг: +22175

      derrik2000 > Persona_non_Grata 1 час назад

      *издуй и рот свой займи: федуднишка скучать-с начали-с...

      1
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      Рейтинг: +5982

      Питерский князь 2 часа назад

      Аленичев умеет насмешить.
      Прстасил срамтак в один ряд с грандами.
      А если честно, пора ему с наркотой завязывать.
      Это лучшие времена срамтака, 9 место, чего еще можно желать? И так, выше головы прыгнули. Каждый год одно и то же, мы то, да мы это...
      Желаемое за действительное. Одно и то же. Смените пластинку.
      Пора признать сектанты, что неудачники, грязь РПЛ!
      :)))

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