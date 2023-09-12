Баринов рассказал, что ответил Дзюбе и Слуцкому, которые назвали его «туповатым»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что сказал одноклубнику Артeму Дзюбе в ответ на обидные слова от Леонида Слуцкого в ютуб-шоу «Ну так нельзя, ***».

Они назвали его «туповатым».

Дзюба и Баринов с зимы играют в одном клубе.

Дмитрий – воспитанник «Локо».

«Фразу Слуцкого про то, что я туповат, с ним и Дзюбой не обсуждал. Просто спросил: «Вы чего, обалдели?» Ха-ха.

Артeм сказал, что они с юмором. Но я понимаю цель программы, поэтому спокойно отношусь. Некоторые их выпуски смотрю, с Димкой Тарасовым вот смотрел. Юмор нормальный, посмеяться можно.

Пойду ли, если позовут? Нет, думаю, они меня задушат», – сказал Баринов.