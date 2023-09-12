Баринов объяснил смысл товарищеских матчей сборной России

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил, зачем сборная России проводит товарищеские матчи во время отстранения.

«У меня не изменилось отношение к вызовам в сборную. Единственное, всегда хочется играть против хороших соперников. Официальных игр не хватает.

Мы всe равно должны собираться, при любых раскладах. Нет смысла созывать всех, когда нет соперников, но когда есть – обязательно. Сборная должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы.

Устали ли кататься по Азии и Африке? А мы не так часто собираемся, не так часто катаемся. Ни у кого не возникает проблем.

Да, в том же Таджикистане было тяжeлое искусственное поле. Но там тоже играло большинство из тех игроков, кто до этого почти не вызывался. Хорошо, что мы не играли, ха-ха», – сказал Баринов.