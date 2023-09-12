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    Баринов объяснил смысл товарищеских матчей сборной России

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил, зачем сборная России проводит товарищеские матчи во время отстранения.

    «У меня не изменилось отношение к вызовам в сборную. Единственное, всегда хочется играть против хороших соперников. Официальных игр не хватает.

    Мы всe равно должны собираться, при любых раскладах. Нет смысла созывать всех, когда нет соперников, но когда есть – обязательно. Сборная должна показывать тем, кто нас забанил, что мы живы.

    Устали ли кататься по Азии и Африке? А мы не так часто собираемся, не так часто катаемся. Ни у кого не возникает проблем.

    Да, в том же Таджикистане было тяжeлое искусственное поле. Но там тоже играло большинство из тех игроков, кто до этого почти не вызывался. Хорошо, что мы не играли, ха-ха», – сказал Баринов.

    • Катар примет Россию во вторник, 12 сентября.
    • Начало матча – в 18:15 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3200

      alefreddy 39 минут назад

      а кули толку если и слабым соперникам из второй сотни рейтинга проигрываем.Пример Португалия Люксембург 9:0

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