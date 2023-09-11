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    Клопп ответил на предложение возглавить сборную Германии

    Стало известно, готов ли Юрген Клопп возглавить сборную Германии.

    Главный тренер «Ливерпуля» уважает контракт с клубом, действующий до 2026 года, поэтому не намерен никуда уходить.

    При этом он хотел бы поработать с национальной командой в будущем.

    • Сборная Германии уволила Ханса-Дитера Флика.
    • И.о. главного тренера назначили Руди Феллера.
    • Немцы готовятся к домашнему Евро-2024.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 20:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +533

      Alemann 1 час назад

      Верю, Юрген был бы лучшим вариантом. Но конечно, из Ливерпуля он сейчас никуда не поедет. Тем более в команду в таком состоянии.

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      Рейтинг: +19816

      ilichkadr 1 час назад

      Клопп и тот не хочет сейчас возглавить разобранную сборную Германии.
      Фёллер хочет повторить своё восхождение 20-ти летней давности?

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