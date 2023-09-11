Клопп ответил на предложение возглавить сборную Германии

Стало известно, готов ли Юрген Клопп возглавить сборную Германии.

Главный тренер «Ливерпуля» уважает контракт с клубом, действующий до 2026 года, поэтому не намерен никуда уходить.

При этом он хотел бы поработать с национальной командой в будущем.