Клопп ответил на предложение возглавить сборную Германии

Стало известно, готов ли Юрген Клопп возглавить сборную Германии.

Главный тренер «Ливерпуля» уважает контракт с клубом, действующий до 2026 года, поэтому не намерен никуда уходить.

При этом он хотел бы поработать с национальной командой в будущем.

Сборная Германии уволила Ханса-Дитера Флика.

И.о. главного тренера назначили Руди Феллера.

Немцы готовятся к домашнему Евро-2024.

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