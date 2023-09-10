Смотреть прямую трансляцию матча Литва – Сербия, 6 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Литва: Гертмонас, Бенета, Гирдвайнис, Ласицкас, Лекиатас, Черных, Сливка, Гинейтис, Вербицкас, Голубицкас, Паулаускас
Главный тренер: Эдгарас Янкаускас
Сербия: Милинкович-Савич, Младенович, Миленкович, Велькович, Живкович, Бабич, Гудель, Тадич, Илич, Милинкович-Савич, Митрович
Главный тренер: Драган Стойкович
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Литва – Сербия
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Спортбокс