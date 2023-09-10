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    • Литва – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2023

    Литва – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Литва – Сербия, 6 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Литва: Гертмонас, Бенета, Гирдвайнис, Ласицкас, Лекиатас, Черных, Сливка, Гинейтис, Вербицкас, Голубицкас, Паулаускас

    Главный тренер: Эдгарас Янкаускас

    Сербия: Милинкович-Савич, Младенович, Миленкович, Велькович, Живкович, Бабич, Гудель, Тадич, Илич, Милинкович-Савич, Митрович

    Главный тренер: Драган Стойкович

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Литва – Сербия

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Спортбокс

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